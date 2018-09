Endine Kalev/Cramo mängija võrdles Tallinnat ja Krasnojarskit

Kalev/Cramost siirdus 26-aastane ääremängija Krasnojarski Jenissei ridadesse, kuid ei saanud sinna selleks hooajaks jääda, sest Siberi klubi lõpetas VTB liigas viimasel kohal ning pidi kõigist oma välismaalastest loobuma.

"Need on kaks täiesti erinevat maailma. Tallinn on puhas, hästi hooldatud ja ehe näide euroopalikust linnast. Krasnojarsk on põhimõtteliselt sarnane teiste Venemaa linnadega, kus me VTB liiga matše mängimas käisime," rääkis Ljutitš portaalile pressball.by.

"Aga minu jaoks oli see teisejärguline. Peamine eesmärk ol hästi mängida, mitte kohalikke vaatamisväärsusi imetleda."

Ljutitš tuli Kalev/Cramo ridades Eesti meistriks. Tema eredaimaks mänguks oli Balti liiga kohtumine Riia Baronsiga, kus ta viskas liiga rekordit püstitades 47 punkti.

Pärast Jenisseist lahkumist puhkas Ljutitš Dominikaani Vabariigis ja Odessas ning sõlmis lepingu Minski Tsmokiga, mis samuti VTB liigas osaleb.