Eesti korvpallur Janari Jõesaar on rahvusvaheliste ekspertide arvates suure läbimurde lävel

Korvpalli Ühisliiga kodulehekülg on teinud ülevaate viiest nooremast mängijast, kes on suure läbimurde lävel. Valikusse mahtus ka Kalev/Cramo ridadesse kuuluv 23-aastane Janari Jõesaar.

“Kalev on tihti meeskonnaks, mis on mängijatele heaks hüppelauaks tugevamatesse klubidesse. Eestlased oskavad talente leida. Jõesaar võib olla järjekordne Tallinnast alguse saav edulugu,“ kirjutati ülevaates ääremängija kohta.

“Tundub, et ta on Ühisliigas mängimiseks valmis. Ta on näidanud kontrollmängudes end heast küljest. Lisaks aitas ta Kalevi ka Meistrite liigas teise eelringi,“ lisati veel. “Ta on rünnakul pidevalt ohtlik ja ta peaks olema Krasnojarskisse siirdunud Vitali Ljutõtšile vääriline asendaja.“

Lisaks kuulusid valikusse Riia VEFi ridades palliv Ilja Gromovs, Moskva CSKA mängumees Mihhail Kulagin, Jenisseis mängiv Matic Rebic ning Parma mängumees Ivan Uhhov.