Donaldas Kairys: usun, et ka fännid nautisid seda mängu

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond sai esmaspäeval esmakordselt jagu Saratovi Avtodorist, teenides koduplatsil Ühisliiga mängus üliolulise võidu 95:89. Kalevi juhendaja Donaldas Kairys oli mõistagi väga õnnelik.

"Olen õnnelik!" säras Kairys võidu järel. "See oli tõeliselt raske mäng ohtliku vastasega, kes teab väga hästi, kuidas võita. Platsil oli tõsine lahing. Usun, et ka fännid nautisid seda mängu."

Miks Kalev võitis? "Peapõhjuseks oli kaitsemäng. Kuigi me lasime Avtodoril visata üle 80 punkti, tegi kaitse suurepärast tööd. Samas said külalised palju vabaviskeid. Peame tööd tegema, et kaitse saaks tööle ka ilma vigadeta," lisas Kalevi peatreener, vahendab VTB Ühisliiga kodulehekülg.

Avtodori juhendaja Jevgeni Pašutin ütles, et kui vastasel lastakse ründelauas valitseda, on raske võita: "Teisel veerandajal varises kõik kokku. Vastased said mängu käima ning Arbet ja Dorbek hakkasid kolmeseid tabama. Ja kui ikka vastasel lasta 18 ründelauda võtta, on raske võidule loota."