Donaldas Kairys magusast võidust: me ei visanud hästi, kuid suutsime seda puudust kompenseerida

“Olen meeskonna üle väga õnnelik. Suutsime mängu tagasi tulla. Meie energia sai otsustavaks. Me ei visanud sel korral hästi, kuid kompenseerisime seda lauapallidega,“ viitas Kairys 47:34 võidetud lauavõitlusele. “Kõik panustasid sellesse võitu. Osad pidid mängima väga pikki minuteid. Seetõttu olid osad mehed matši lõpus ka väga väsinud.“

Nii müttis Branko Mirkovic väljakul 37 ning Chavaughn Lewis 36 minutit. Traumadega olid seekordsest kohtumisest väljas Ivan Almeida ja Martin Dorbek.

“Loodetavasti saame varsti vigastatud mehed koosseisu tagasi. Mõned paranevad kiiremini, teised aeglasemalt. Puudulik koosseis valmistab probleeme ka trennides,“ tunnistas Kairys.

Leedulasest peatreeneri hinnangul jäi ta sel korral eelkõige rahule kaitsemänguga. “Proovisime kaitses erinevaid asju. Ka maa-ala. Zielona Gora on rünnakul väga hea meeskond. Nad tõestasid seda avaveerandil, kus viskasid üle 20 punkti. Nende meeskonnal on palju relvi. Nad osakavd sisuliselt kõike. Meie kaitse sundis neid tegema aga 18 pallikaotust. See aitas meid palju,“ sõnas ta.