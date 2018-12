Donaldas Kairys kaotusest Astanale: meie murekohaks olid rohked vead ja mööda läinud visked

"Astana on tugev ja korralik meeskond, kes mängib hästi nii kaitses kui rünnakus," vahendas VTB koduleht Kalev/Cramo peatreeneri Donaldas Kairyse sõnu. "Meie peamisteks probleemideks olid rohked vead vastaste vastu ning mööda läinud visked rünnakul. Õnnitlen Astana võistkonda võidu puhul."

"Tahan alustuseks selgeks teha, et meie mängijad said aru kohtumise tähtsusest," võttis mängu kokku Astana loots Emil Rajkovic. "Olen väga uhke, et mängisime rünnakul kalkuleeritult."

"Mõtlesime iga sammu läbi ja keskendusime vastase nõrkadele kohtadele. Kalevil oli vigadega probleeme ja püüdsime olla agressiivsed. Usun, et Astanast on kasvamas ohtlik meeskond."