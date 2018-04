Donaldas Kairys: kaheksakesi mängida on raske, olen oma meeste üle uhke

BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys tunnustas hoolimata kaotusest Astanale oma hoolealuseid, sest teab, kui raske neil vaid kaheksakesi mängida oli.

"Mängisime täna vaid kaheksa mehega. Nii on see olnud juba kolm nädalat. Loomulikult on see raske. Astana oli füüsiliselt tugevam. Samal ajal vähendasime me neljandal veerandajal kaotusseisu ning ma olen oma mängijate üle väga uhke. Õnnitlused Astanale võidu puhul!" ütles Kairys pärast 92:102 kaotust VTB liiga kodulehel.

Astana peatreener Mihhail Karpenko: "Me teadsime, et see on meie jaoks elu või surma mäng. Kaotus oleks meid play-off'ilt välja jätnud, seega me valmistusime mänguks väga usinalt. Saime sel nädalal lõpuks koju jääda ega pidanud kuhugi reisima. Mehed said veidi puhkust - meil polnud ka koduliiga mänge - ning meil oli terve nädal aega valmistuda. Teadsime, et Kalev kasutab maa-ala kaitset ning me harjutasime trennis selle vastu ründamist. Sellest energiast ja tööst, mida mängijad väljakule jätsid, oli kasu. Tänud neile kõigile! Kõigil, ka kõige vähem minuteid saanud meestel, oli võidus oma roll."