Donaldas Kairys: agressiivne mäng tõi meile täna võidu

"Võtsime tänast mängu väga tõsiselt, sest teadsime, et Nižni mängib sitkelt korvpalli," sõnas Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys pärast kohtumist VTB kodulehel. "Nägime seda juba Meistrite Liiga kvalifikatsioonis. Esimene poolaeg möödus võrdselt, aga teisel poolajal suutsime Nižni kaitsest mitmel korral läbi murda."

"Me hakkasime mängima agressiivsemalt ja teenisime palju vabaviskeid," lisas leedulane. "See on peamine põhjus, miks me täna võitsime. Arvan, et ajakava mõjutas täna suuresti kodumeeskonna mängu. Meie mängisime võõrsil, mille tõttu on see võit meile eriti väärtuslik."

"Mängu lõppseis räägib enda eest," sõnas Nižni Novgorodi peatreener Zoran Lukic. "Lisaks oli veel Max Grigoryevi vigastus, tänases mängus oli palju negatiivset. Olime eelnevalt mänginud kuus korraliku kohtumist, aga tänane oli tõeline kokkuvarisemine."

"Meie parim mängija oli Vladimir Dragicevic, kes on 32-aastane. See on märk, et nii mõnigi mängija peaks peeglisse vaatama. Meie meeskonna mängujuhtidel puudus täna kontroll."

Nižni Novgorodi jaoks jätkub hooaeg 13. oktoobril, kui võõrsil minnakse vastamisi Moskva CSKA-ga. Kalev/Cramo sõidab päev hiljem külla Moskva oblasti Himkile.