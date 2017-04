DELFI VIDEO: Zeniidi peatreener: Kalev aitas meil teist kohta saavutada

Peterburi Zeniidi peatreener Vassili Karasjov sõnas pärast Kalev/Cramo alistamist (98:95), et ka kalevlastel oli oma panus, et Zeniit Ühisliiga põhiturniiri teisena lõpetas.

Karasjov viitas ekskalevlasele Demonte Harperile, kes hooaja keskel Zeniiti kolis.

Kalevi tagasihoidliku hooaja kohta sõnas Karasjov, et meeskond on tegelikult tugevam kui tabeli eelviimane koht seda näitab. "Ma arvan, et Kalev pole sel hooajal üldse paha meeskond. Vahel jäi neil varumeeste panusest puudu, vigastused mängisid oma rolli. Nagu täna näha olid nad valmis igale meeskonnale lahingut andma ja kõiki võitma. Kuskil jäi neil õnnest puudu."