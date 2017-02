Esmaspäeval, 13. veebruaril võõrustab BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond VTB Ühisliigas Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod. Kohtumine algab Saku suurhallis kell 18.30, Delfi TV ja TV6 vahendavad mängu otsepildis.

See on klubide kümnes omavaheline mäng VTB liigas ja seni on jõudude vahekord tugevalt Venemaa meeskonna kasuks (8-1). Kalevi ainus võit pärineb 2015. aasta veebruarist kui tõesti kõik õnnestus suurepäraselt ja toonast Euroliiga satsi klohmiti Saku suurhallis 24 punktiga 100:76. Frank Elegarilt 26, Gregor Arbetilt 25 ja Rain Veidemanilt 22 punkti, lisaks Scott Machadolt kolmikduubel.

"See mäng oli kindlasti üks meie prioriteete tol hooajal," meenutab Varrak. "Vormi ajastus, taktika, kõik läks hästi. Mehed mängisid muidugi superhästi ja viskasid sisse. Neil oli väga lihtne taktika. Taylor Rochestie mängis äärelt keskele Artjom Parahovskiga pick`n`rolli ja siis ülejäänud ootasid, millal sealt vise tuleb. Meil Elegar ja Erik Keedus nii hästi üksteist aitasid, et Rochestiel kadus see võimalus ära. Ja nii see tuligi. See oli tõesti üks magusamaid võite üldse," lubab Varrak naeratuse näole.

Kalevi esmaspäevast vastast on sel hooajal kippunud alt vedama kaitsemäng. Nii individuaalselt kui võistkondlikult toimub mängudes üsna tihti lagunemine ja vastane läheb oma teed. Basket TV väisas mõne nädala eest Nižni Novgorodi EuroCupi mängul Vilniuses, kus meeskonna peatreener Arturs Štalbergs probleemi tunnistas ning viitas ka eestlasest ääremängija kaitsemängu nõrkustele.

"Jään Nižni peatreeneriga eri meelt," oponeerib Varrak. "Siim on väga hea kaitsemängija. Ma ei oska nende taktikat kommenteerida. Ma tean, mida nad taktikaliselt teevad, aga millised täpselt nende nõudmised on, jään vastuse võlgu. Siim kaitsemängijana on minu arust just väga hea. Koondises, nii palju kui mina olen temaga koos töötanud, on ta jätnud väga hea mulje. Aga jah, neil on komme, nagu ka meil, mängida hästi ja siis ühe veerandajaga lasta endale visata 30 punkti."

Nii Kalev/Cramol kui Nižni Novgorodil on turniiritabelis neli võitu. Play-off koht terendab kahe võidu kaugusel. Võidupunkt oleks mõlemale väga magus. "Loodan, et rahvas tuleb saali. See annab kindlasti mõne ekstrapunkti meile," pani Varrak poolehoidjatele südamele, et abi oleks teretulnud.