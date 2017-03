DELFI VIDEO: Varrak: Balti liiga tiitel oleks tore, aga muu maailm vaatab mängijaid ja klubi Ühisliiga järgi

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Alar Varrak ütles pärast rasket, 79:70 võitu Minski Tsmoki üle, et kuigi Balti liigas on võimalik kulla eest võidelda, on klubi prioriteediks jätkuvalt Ühisliiga.