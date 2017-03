Teisipäeva õhtul Saku suurhallis VTB Ühisliiga raames Kalev/Cramoga kohtuv Euroliiga klubi Kaasani Unics jõudis täna õhtul Tallinna. Venelaste peatreener Jevgeni Pašutin ütles Delfile antud intervjuus muu hulgas, et on kursis ka Rain Veidemani lahkumisega.

"Oleme kursis, valdame informatsiooni, kuid sellele vaatamata on meeskond ohtlik ja ambitsioonikas ning tuleb võitlema, meie oleme lahinguks valmis," sõnas Pašutin Veidemani lahkumise kohta.

Sisuliselt oma parimas koosseisus Unics jõudis Tallinna Moskva lennuga, mille saabumine hilines 40 minutit. Pärast Kaleviga kohtumist sõidetakse otse edasi Barcelonasse Euroliiga mängule.

"Oleme parimas rivistuses, välja arvatud Coty Clarke. Pärast Kalevit mängime Euroliigas Barcelonaga, aga esimene mäng on ikkagi Kaleviga ja hetkel on kõik mõtted vaid Kalevi mängul," kinnitas Pašutin.

Unicsi peatreener tunnistab, et kuigi meeskond ei mängi sugugi halvasti, on võite Ühisliigas ja Euroliigas vähevõitu. "Selline on elu. Analüüsime ja töötame poistega, teame, et kvaliteet on meil olemas. Aga selleks, et võita, on vaja kõik 40 minutit mängida. Mitte 38 või 37 või 37 ja pool minutit. Üks samm on veel vaja teha, et võitma hakata," arutles Pašutin.

Kalev-Unics mäng algab teisipäeval algusega kell 18.30. Otseülekanne Delfi TV-s ja TV6-s, kommenteerivad Ivar Jurtšenko ja Heino Enden.

Unics on hetkel Ühisliigas viies (11 võitu/ 7 kaotust), Kalev on 11. kohal (4/13).