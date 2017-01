BC Kalev/Cramo 85:79 võidumängus Permi Parma vastu üleplatsimehena 26 punkti visanud Rain Veideman tunnistas, et suures eduseisus kippusid mehed jalga sirgu laskma. Palju ei jäänud puudu, et avaveerandil 25-punktilises kaotusseisus olnud Parma kalevlastele säru teeb.

"Teadsime, et vastas on tabeli punane latern ja tuleb elu või surma peale mäng. Kõik olid hästi häälestatud ja saime kohe alguses minema," kirjeldas Veideman hoogsat algust. Hool on aga kombeks lõpuks raugeda.

"Alati on ohtlik 20 punktiga peale minna. Ei mäletagi mängu, kui sellises olukorras lõpuni välja oleme purjetanud. Alati tuleb vastane tagasi. Lased jala sirgu, pannakse sulle üks, teine ja nii ta läheb..."

Ka Alar Varrak kiitis mängujärgsel pressikonverentsil Veidemani tegutsemist. "Ta tegi täna supermängu! Kui ta nii iga nädal mängiks, siis ta meil ei mängiks. Kindlasti üks vedur, mida meil pole tükk aega olnud," ütles peatreener.

