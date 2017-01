Eesti korvpalli esiklubi BC Kalev/Cramo kohtub neljapäeval kodusaalis VTB Ühisliiga tabeli viimase klubi Permi Parmaga. Kalevlaste abitreener Martin Müürsepp meenutas sel puhul aega, kui tema veel Permis korvpalli mängis.

Müürsepp kuulus Permi Ural Greati ridadesse hooajal 2002/03, kui Venemaa meistrivõistlustel jõuti välja finaali.

"Perm oli minu jaoks üks kõige huvitavamaid ja ekstreemsemaid kohti. Ma jõudsin sinna jaanuari alguses ja unustasin suusamütsi koju. Õues oli 45 kraadi külma!" rääkis Müürsepp.

"Mäletan, et esimeses trennis küsisin, et meil Eestis ei pea lapsed kooli minema, kui on miinus 25 - kuidas siin on, kas mõned trennid jäävad ära ka? Siis nad ütlesid: ei ole hullu, treeningsaal on soe. Olid väga-väga ekstreemsed olukorrad seal."

Kalevil seisab ees tähtis mäng - kui Eesti klubi on liigas eelviimasel real, siis Parma on oma debüüthooajal endiselt võiduta ning leiab end viimaselt kohalt. "Eks me valmistume ikka nii, kuidas suudame. Loomulikult me tunnetame, et me peame neid võitma, aga saab raske olema. Nad on suured, tugevad, meeldib kiire korvpall, käivad lauas. Saab olema tükk tegemist - teame, kui palju on kaalul."

Homsest mängust alates läheb Eesti läbi aegade parim korvpallur aga mõneks ajaks haiguslehele.

"Ma olen juba aasta-aastasse edasi lükanud oma operatsiooni, kuigi ma olen kahel operatsioonil juba käinud. Aga nüüd homme hommikul, nii seitsme-kaheksa ajal on plaanis uus lõikus, lisatakse mõned kruvid. Ehk saab nüüd valust ja lonkamisest lahti."

Kalevi abitreener ei tohi hüppeliigeselõikuse järel jalga väga pikalt maha toetada. "Arstid ütlesid, et kuskil kolm kuud peab kipsi kandma. Jalg ei tohi põrandale puutuda, kruvid peavad kenasti kinni kasvama. Eks ole näha, ega meeldiv periood ilmselt ees ei ole."

