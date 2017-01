BC Kalev/Cramo leegionär Mark Tollefsen tunnistas, et pärast üheksat kaotust VTB liigas esimene võit kätte saada on tohutu kergendus.

"Kergendus on parim sõna, mis antud olukorda kirjeldama sobib. On olnud raske hooaja teine pool. Aga me tuleme tagasi. Loodetavasti tõmbas see võit meid jälle käima," rääkis ameeriklasest ääremängija pärast 85:79 võitu Permi Parma üle.

Kalev tegi mängule suurepärase alguse, minnes avaveerandit 32:7 juhtima, kuid Perm hakkas tasapisi mängu tagasi tulema. Venemaa klubi võitis lõpuks viimase veerandi suisa 31:14. "Panime alguses hea tempo peale ja andsime avaveerandil 8 resultatiivset söötu, mis on meie kohta väga hea. Aga siis lasime natuke gaasi lahti. Lõpuks oli ka Cedric Simmons vigadega väljas ja me pidime natuke teisiti mängima, aga tulime siiski võiduga välja ja see on ainus, mis loeb," ütles Tollefsen.

Ta lisas, et sellise võidu pealt on kindlasti hea minna järgmisele mängule Astanaga, keda sel hooajal on juba korra võidetud. "Oleme neid korra võitnud, aga nad on ikkagi väga hea meeskond ja meid on pikk reis ees ootamas. Peame mängima nii agressiivselt kui suudame," sõnas Tollefsen.