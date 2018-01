DELFI VIDEO | Himki tähtmängija Aleksei Šved: Euroliigas võime võita ükskõik keda

BC Kalev/Cramo meeskonda 30 punktiga kostitanud Euroliiga suurim skooritegija Aleksei Šved sõnas Delfile ja Eesti Päevalehele antud videointervjuus, et Himki tase lubab käesoleval hooajal unistada nii Euroliiga kui VTB Ühisliiga Final Four´ist.

„Euroliigas võime võita ükskõik keda, ja võime muidugi kaotada ka," sõnas Šved hommikuse visketreeningu eel. "Praegu kulgevad asjad hästi. Loodame parimat. Esmalt tuleb jõuda play-offi ja seal vaatame. Meil on hea treenerite kollektiiv, hea mängijate kooslus. Kõige tähtsam on jõuda Final Fouri nii Euroliigas kui VTB-s ja siis on ühe mängu haaval kõik võimalik.“

Aleksei Švediga sai räägitud ka NBA-st ning sellest, miks ta mängib Himkis, aga mitte CSKA-s.