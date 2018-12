DELFI VIDEO | CSKA peatreener tunnustas Kalevit: mängiti brutaalselt ja nad on play-off'i meeskond

“Meie jaoks oli väga hea mäng ja võit. Keeruline on lühikese aja jooksul mängida kahel korral järjest võõrsil (alles reedel mängis CSKA võõrsil Ateena Panathinaikosega). Meie vastasel oli rohkem aega selleks kohtumiseks valmistuda,“ rääkis Itoudis esmalt.

“Leidsime võimaluse, et asjad enda kasuks pöörata. Tabasime teisel ja kolmandal veerandajal tähtsaid viskeid. Tegime ka kaitses head tööd,“ rääkis ta enda tiimi esitusest. “Ootasime, et vastased suruvad meid kõvasti ja üritavad meid suruda vasakule poole. Terve Euroopa üritab seda teha.“

Tänavuse ja eelmiste hooaegade Kalev/Cramot võrreldes leidis CSKA kreeklasest juhendaja, et Eesti tiim on võrreldes varasemaga tugevam.

“Kalevil on hea meeskond. Nad on kindlasti play-off'i meeskond. Ma ei suuda loomulikult ennustada, kuid nad mängivad head korvpalli. Tean, et nad proovivad teha muudatusi ja proovida uusi välismaalasi. Esimest korda pean õnnitlema, et publikut oli palju. Täna mängiti natuke brutaalselt. Kui nii lubatakse (kohtunike poolt) mängida, siis võib ka nii mängida,“ lisas Itoudis.