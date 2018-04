DELFI VIDEO | CSKA peatreener Itoudis läks Eesti ajakirjanike küsimuste peale marru. "Kas tõesti arvate, et meiesugune võistkond ei olnud valmis?"

Moskva CSKA kreeklasest peatreener Dimitrios Itoudis oli pärast 105:95 võitu BC Kalev/Cramo üle Eesti ajakirjanikega suheldes tõre.

"Õnnitlen oma mängijaid võidu puhul, sest selle esitusega ei saa ma kindlasti rahule jääda," alustas Itoudis pressikonverentsi. "Ma saan küll olukorrast aru - mitu mängu järjest, meil on millegi suurema nimel valmistuda -, aga mängust sai võitlus, mis oli meie jaoks isegi hea asi. Siit on hea edasi minna."

Küsimuse peale, kas võib väita, et CSKA mängijad ei olnud kohtumiseks hästi valmis - Kalev läks avaveerandil eest ära ning võitis avapoolaja -, sai Itoudis aga lausa kurjaks. "Me oleme nii VTB Ühisliigas kui Euroliigas esimesel kohal. Kuidas te saate väita, et CSKA ei olnud mänguks valmis?" purskas kreeklane.

"Olgu - Kalev mängis hästi, nad andis meile lahingu, õnnitlused neile," poetas Itoudis mokaotsast. "Ma arvan, et minu mängijad mõtlesid alateadvuses juba Euroliiga play-off'ide peale, teades, et Kalev oli siin täna seitsme mängijaga. Saan nende probleemidest aru, aga see ei olnud meie mure."

Vaata kogu Itoudise sõnavõttu Delfi TV-st!