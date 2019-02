DELFI VIDEO | Chavaughn Lewis: piinlik, et me kodus sellise mängu ära andsime

"Me ei suutnud nende intensiivsusega sammu pidada. Nemad tulid mängima. Olen praegu päris frustreeritud, aga ma ei arva, et me tulime mängule sellise energiaga, mida oleks võitmiseks vaja läinud. Piinlik, et me kodus sellise mängu ära andsime," sõnas Chavaughn Lewis, kes tõi Kalevile 10 punkti, kuid tabas mängust vaid kolm viset 11-st.

Kalev jäi VEFile tänavu alla juba neljandat korda järjest. "Nende rünnakut on raske peatada, kui me ei suhtle omavahel ega ole ühel lainel. Neil on nii palju viskajaid. Peame oma kommunikatsiooni parandama ja kaitses meeskondlikumalt mängima," rääkis Lewis.