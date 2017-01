Kalev/Cramo korvpallimeeskond sai täna Permi Parma vastu raske 85:79 võidu. Kalevlaste peatreeneri Alar Varraku sõnul mängisid nad teisel poolajal 25-punktise edu maha ja lasid külalised ohtlikult järele, sest lauavõitlus kaotati ülisuurelt (26:45) ja ridamisi tehti rumalaid pallikaotusi.

"Oli hetk, et kui me lauda kontrolli alla ei saa, siis nad tulevad järele. Ja me ei saanudki lauda kontrolli alla... Nad said lihtsalt nii palju rohkem viskeid kui meie ja siis veel rumalad pallikaotused järjest...," kommenteeris Varrak Kalevi ärakukkumist lõpuveerandil.

Varraku sõnul oleks nad võinud selle mängu võita 30 punktiga, kui lauavõitlus oleks tasakaalus olnud.

Vaata videointervjuud Kalevi peatreeneriga!