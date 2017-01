VTB Ühisliigas koduplatsil Venemaa tippklubilt Krasnodari Lokomotiv-Kubanilt suure 64:95 kaotuse saanud BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak tõdes, et klassivahe oli ilmselge.

"Ütleme nii, et nad näitasid meile koha kätte. Nad kontrollisid tervet mängu," nentis Varrak.

"Ainus positiivne asi oli see, et me jagasime palli ja kõik mehed viskasid punkte, aga kui üldpilti vaadata, siis nii kaitses kui rünnakul olid nad meist selgelt üle. Stabiilselt, minut-minuti haaval edu kasvas ja väga kõrge klassiga mängu näitasid nad mõlemal pool väljakut."

