BC Kalev/Cramo lõpetas täna VTB Ühisliigas üheksamängulise kaotustejada, alistades 85:79 tabeli punase laterna Permi Parma. Delfi toob välja peamised numbrid ja võtmetegurid, mis seda mängu iseloomustasid.

Olukord, kus kaotav meeskond kogub võidumeestest rohkem lauapalle, on pigem anomaalia kui reegel. Mängujärgsel pressikonverentsil tõi selle välja ka Kalevi peatreener Alar Varrak: "Nad hoidsid ennast mängus just tänu lauavõitlusele. See oli meile halb üllatus. Tükk aega pole sellist probleemi olnud. Nad said meist palju rohkem rünnakuid."

Kalevi võidu suurimaks kangelaseks tõusis meeskonna kapten Rain Veideman, kes viskas üleplatsimehena 26 punkti. "Ta tegi täna supermängu! Kui ta nii iga nädal mängiks, siis ta meil ei mängiks. Kindlasti üks vedur, mida meil pole tükk aega olnud," ütles peatreener.

Võimalus võidusaldot (hetkel 3 võitu, 11 kaotust) parandada tuleb Kalev/Cramol 5. veebruaril, kui sõidetakse ülla Kasahstani klubile BC Astanale. Loodetavasti ei lase järgmine võit ennast enam nii kaua oodata kui seekord.