Branko Mirkovic valiti VTB Ühisliiga lõppenud mänguvooru sümboolsesse viisikusse

View this post on Instagram

Бранко Миркович, Пиеррия Хенри, Дмитрий Кулагин, Кеннет Хортон и Желько Сакич - в символической пятерке 17-й неделе сезона ⭐️ ⠀ ⠀ ⠀ Branko Mirkovic, Pierria Henry, Dmitriy Kulagin, Kenneth Horton & Zeljko Sakic select to All-VTB League Team of the Week #17 ⭐️ ⠀ ⠀ ⠀ #vtbleague #seasonx #лигавтб #vtbteamoftheweek