BLOGI | Tohutult vilets kolmas veerand sai saatuslikuks ning Kalev/Cramo naaseb Lätist väga valusa kaotusega

Sealjuures oli Kalev esimesel poolajal mängu kontrollimas, minnes mitmel korral seitsme punktiga juhtima ja lõpetades poolaja 37:31 eduseisus. Kolmandal veerandajal sai aga VEF oma mängu suurepäraselt käima, samal ajal kui Kalev kohe üldse palli korvi ei saanud - riialased võitsid kolmanda veerandi lausa 29:10 ning kalevlasi enam liiga lähedale ei lubanud.

VEFi ridades säras üheksast kaugviskest lausa seitse tabanud Artis Ate, kes sai kirja 23 punkti, Andrjs Grazulis lisas 17 silma ja 8 lauapalli. Kalevi ridades kogus Chavaughn Lewis 19 punkti ja 6 korvisöötu. Statistika

Tabeliseis:

Riia VEF - BC Kalev/Cramo Mäng on läbi - Kitsing tabab järjekordse viimaste sekundite kaugviske, aga Kalev peab tunnistama vastaste 82:74 paremust. Artis Ate vajutab kaks väga valusat kolmest jutti ning VEF on nüüd mängu sisuliselt ära teinud. 78:66. Kitsingu tabav kolmene hoiab veel kalevlasi elus, aga aega on vaid kolm minutit jäänud. 72:64. VEF paneb söödu hästi käima ning Ate tabab järjekordse kolmese. 68:56, Kalevi lootused hakkavad kustuma. Kuus minutit mängida. 65:56. Lucas viskab 2+1 olukorras vabaviske mööda, õnneks võtab Jõesaar ründelaua ning vähendab vahe kaheksa peale. 62:54. Mirkovic alustab neljandat veerandit tabava kaugviskega. Kas Kalev suudab veel särtsu sisse saada? 60:50. Kolmas veerand lõpeb: Kitsing vajutab viimastel sekunditel õnneks ühe kolmese, mis vähendab vahe 13 peale. Kalevilt totaalselt kohutav veerand ning viimasele kümnele minutile minnakse vastu VEFi 60:47 eduseisus. VEF ei taha ka kaugelt eksida, samal ajal on Kalevil rünnakul raskusi. 58:44. Dorbek laseb ründelauapalli jalge vahelt läbi ning Ate paneb teisel pool kolmese vastu. Väga valus - 53:43. Kitsingu lihtne korv paneb Kalevi põuale lõpu, aga kaotusseis on endiselt suur. 50:43. Artis Ate tabab kaugviske ning Kalev on madalseisu sattunud. Väga kiirelt läheb VEF 47:41 ette. Taimaut Kairyselt. Kalevi seitsmepunktiline edu sulas kiirelt. VEF läks 42:41 juhtima. Teine poolaeg algas! VEF alustab kohe aktiivselt ning paneb esimese paarikümne sekundiga viis punkti kotti. 36:37. Poolaeg! Kalev lõpetab teise veerandi korralikult ning läheb pausile kuuepunktilises eduseisus - 31:37. Meie parim on seni olnud 10 punkti ja 6 lauapalli kogunud Lucas, vastaste ridades on Grazulis kogunud 11 silma. Lucase keskpositsioonivise sunnib VEFi taimaudile. 30:35. Lewis paneb väga kavala viske veaga koos sisse, aga vabaviset ei taba. 29:31. VEF saab neli punkti järjest ja Kairys võtab aja maha. 24:27. Kalev on tõsises hädas kaitselaua korjamisega, aga õnneks ei suuda VEF võimalusi ära kasutada. 20:24. Kitsing tabab avaveerandi viimasel sekundil kolmese ning Kalev võidab avaveerandi 15:20. Kalev on kaitse hästi tööle saanud. Lynchi vabavisked viivad Eesti klubi 17:13 ette. Kumbki meeskond ei suuda päris mitu rünnakut jutti skoori teha, lõpuks lõpetab Lynchi pealtpanek põua. Hea sööt Mirkovićilt. 10:11. VEFi kaks kolmest viivad nad 10:6 ette. Raiki Kruuk: Ei tea kas Kalevil on jaksu vastu hakata v jäävad häbisse? Almeida on kindlasti mees omal kohal Lewis ja Grazulis vahetavad kiirelt korve, Almeida viib Kalevi taas ette. 2:4. Mäng algas! Nüüd saab lõpuks mäng alata ning viivitus õnneks liiga pikaks ei veninud. Meeskonnad on platsil! Tundub, et mängu algus pisut hilineb - üks korv on praegu alla lastud ning tehnikud askeldavad selle kallal. Tere õhtust! Suur mäng Riias on peagi algamas. Kalevi algviisikuks on täna Mirković - Lewis - Almeida - Kangur - Lucas.

Enne mängu:

Kui Kalev on alustanud hooaega kolme kaotuse ja ühe võiduga, siis VEF pole Ühisliigas nelja vooru järel võiduarvet veel avanud. Moskva oblasti Himkile kaotati 67:96, Permi Parmale 76:80, Krasnodari Lokomotiiv-Kubanile 63:92 ja Peterburi Zeniidile 77:86, kirjutab Kalevi kodulehekülg.

VEF-i juhendamist jätkab Janis Gailitis, kelle vedamisel on jõudnud klubi Ühisliigas kahel hooajal järjest play-off’i. Eelmise hooaja põhitegijatest on meeskonda jäänud Mareks Mejeris, Kristaps Janicenoks, Artis Ate ja Klavs Cavars. Kõik mullused leegionärid eesotsas suurima punktiküti, Türgi neljandasse klubisse siirdunud Alex Pereziga on aga lahkunud.