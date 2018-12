BLOGI | Messias Mirkovic päästis mängu! Moultrie mõtlematu tehniline oli Kalevile valusalt kätte maksmas

Erinevalt kalevlastest, kes üllatasid novembris võõrsil Krasnodari Lokomotiiv-Kubani, pole Krasnojarsk tänavu kedagi n-ö suurest viisikust veel võitnud. Küll aga on hästi mängitud just omasugustega, sest viiest lähirivaaliga mängust on võidetud neli: jagu saadi nii Permi Parmast, Minski Tsmokist, Zielona Gorast kui Riia VEF-ist.

Krasnojarski viimatises võidumängus VEF-i üle säras 180-sentimeetrine USA tagamängija John Robertson, kes tabas kuus kaugviset ja kogus 22 punkti. Varasemalt aastaid nii Rootsi esiklubis Södertäljes (2012-15) kui erinevates Prantsusmaa kõrgliigaklubides (2015-18) mänginud Robertson on ka hooaja keskmiste poolest meeskonna liider 16 punkti ja 5 korvisööduga mängu kohta. 30-aastase mängumehe leivanumbriks ongi just kaugvisked, sest 68 üritusest on ta tänavu tabanud suisa pooled ehk 34. Selliste näitajatega on Robertson hetkel üks täpsemaid mehi Euroopa tippliigades.

Jenissei kõik neli ameeriklasest lisajõudu mängivad Ühisliigas esimest hooaega, vaid lätlane Martins Meiers ja ukrainlane Denis Lukašov on idaliigas kaasa löönud juba aastaid. Läti koondise tsenter Meiers on sarnaselt eelmisele hooajale üks Jenissei põhimehi, kes kogub keskmiselt 10 punkti ja 6 lauapalli mängu kohta.

Erinevalt Kalevi eelmisest vastasest Astanast saavad Krasnojarskis omajagu mänguaega ka mitmed kohalikud mängijad. Kõige paremini on neist hooaega alustanud oodatult Denis Zahharov, kes kuulub reeglina põhikoosseisu ja toob 8 punkti mängu kohta.

Kalev lendas Tallinnast pea 5000 kilomeetri kaugusel asuvasse Krasnojarskisse kümne mängijaga. Kaasa reisis teistest hiljem ka ameeriklane Arnett Moultrie, kes sai viimasel hetkel Venemaa viisa.

Kalendriaasta viimase mängu peab Kalev Ühisliigas 30. detsembril Saku suurhallis Moskva CSKA vastu.