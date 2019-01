BLOGI | Kas kohtunikud tegid Kalev/Cramole liiga? Kalevlased kaotasid viimaste sekundite heitluses tugevale Kaasani Unicsile

Martin Müürsepa endine koduklubi Unics on alustanud hooaega seisusele vastavalt. Liigatabelis jagatakse koos Moskva oblasti Himkiga teist kohta, mõlemal on kirjas 10 võitu ja 2 kaotust. Kui esimene kaotus saadi just lähikonkurent Himkilt, siis detsembri keskpaigas jäädi üllatuslikult alla ka Permi Parmale. EuroCupi vahegrupiturniiril on Kaasan kogunud 2 võitu ja 1 kaotuse, paiknedes Andorra järel ning Peterburi Zeniidi ja Zagrebi Cedevita ees teisel kohal.

Liiga mullune hõbedaklubi Unics on ainus, kellega Kalev pole tänavu Ühisliigas veel mänginud. Küll aga on meile tuttav nende kreeklasest peatreener Dimitrios Priftis, kelle juhendamisel võitis Tatarimaa klubi eelmisel hooajal Kalevit kodus 26 ja võõrsil 8 punktiga.

Erinevalt enamikest Ühisliiga klubidest on Unics suutnud suurema osa mullustest põhimängijatest säilitada. Nii jätkavad klubis pallimist neli leegionäri – Melvin Ejim, Jamar Smith, Maurice Ndour ja Konstantinos Kaimakoglou – ning kohalikud liidrid Anton Ponkrašov ja Jegeveni Kolesnikov.

Unicsi nimekirjast leiab hetkel suisa kaheksa leegionäri, Ühisliiga mängule tohib üles anda aga teatavasti vaid kuus võõrmängijat. Kõige resultatiivsemalt on tänavu idaliigas uutest meestest esinenud ameeriklasest ääremängija Raymar Morgan, kes kogub suhteliselt väikese mänguaja kohta keskmiselt 8 punkti ja 5 lauapalli. Kogu võistkonna tulemuslikem on olnud tänavu aga teist hooaega liigas mängiv Jamar Smith, kes tabab suurepärase protsendiga (45) kaugviskeid ja kogub keskmiselt 13 punkti mängus.

Kalev ja Unics on Ühisliigas kohtunud 14 korral ning meie ainus võit pärineb viie aasta tagant, kui Alar Varraku juhendamisel alistati kuulus vastane 60:57. Laupäeval pole aga sedavõrd madalaskoorilist mängu oodata, sest mõlemad meeskonnad on visanud kõigis senistes kohtumistes vähemalt 73 punkti.

Tegu on Kalevi viimase VTB Ühisliiga mänguga jaanuaris. Veebruari esimeses pooles ootab meid ees aga suisa neli mängu: võõrsil on vastasteks Zielona Gora ja Saraatov ning kodus Riia ja Krasnojarsk.

Kalev/Cramo ja Unicsi kohtumine algab kell 17.00. Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.