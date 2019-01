BLOGI | Kalev/Cramo seljatas Tsmoki kindlalt, meeskond tagasi play-off'i positsioonil

Võistkonna liider on olnud oodatult Devon Saddler, kes mängib Minskis teist hooaega, sai Valgevene kodakondsuse ja veab eelmisest aastast ka nende koondist. 27-aastane tagamängija kogub keskmiselt 16 punkti mängus. Kohalikest mängijatest on kõige silmapaistvamalt hooaega alustanud ekskalevlane Vitali Ljutõtš, kes viskab keskmiselt 11 punkti.

Minski meeskonda juhendab jätkuvalt Valgevene koondise peatreener Aleksandr Krutikov, kes määrati ametisse 2017. aasta märtsis, kui klubi oli kaotanud just Kalevile. Muide, too kahe aasta tagune kohtumine on ka viimane, mille Kalev võitis. Kokkuvõttes on Minsk omavahelistes mängudes peal 5-3, vahendab klubi koduleht.

Kalev/Cramo ja Valgevene klubi vastasseis algab Eesti aja järgi kell 14.15. Delfi Sport hoiab kohtumise käigul otseblogi vahendusel pilku peal.