BLOGI | Kalev/Cramo korraks ärkas, aga Astanalt saadi ikkagi valusalt lüüa

Kasahhid paiknevad 5 võidu ja 3 kaotusega suisa viiendal ning kalevlased 4 võidu ja 5 kaotusega seitsmendal tabelireal. Olgugi et põhiturniirist on tänaseks mängitud umbes üks kolmandik, lahutab mõlemat meeskonda eelmise hooaja saldost vaid kaks võitu – Astana oli kümnes 7 võidu ja 17 kaotusega ning Kalev kaheteistkümnes 6 võidu ja 18 kaotusega.

Sarnaselt Kalevile suutis Astana tänavu võõrsil üllatada Krasnodari Lokomotiv Kubani (90:71), lisaks on nad suurest viisikust võtnud kodus Peterburi Zeniidi skalbi (93:91). “Lihtsurelike” vastu on Astana saldo 3-1 ja Kalevil 3-2.

Nii kurvalt kui see Kasahstani korvpalli üldseisu silmas pidades ka ei kõla, tugineb BC Astana mäng täielikult leegionäridel ehk kuuel ameeriklasel. Viimatises võidumängus Krasnodari üle viskasid viis mängul osalenud jänkit meeskonna 90 punktist suisa 88. Kasahstani korvpalli au hoidis üleval Venemaa päritolu Aleksandr Žigulin, kes avaveerandil palli korvi alt sisse upitas. Tõsi, Žigulinile pole tegelikult põhjust liiga teha, sest keskmiselt viskab ta 9 punkti mängus ja on ainus kohalik mees, keda ameeriklaste keskel natukenegi märgata võib.

Kuuest ameeriklasest on ainsana meile VTB liigast varasemast tuttav Anthony Clemmons. 186cm pikkust tagamängijat võib pidada võistkonna kindlaks rünnakuliidriks, kelle keskmine punktisaak on kerkinud mulluselt 11-lt lausa 18-ni. Laupäeval ehk 15. detsembril sai kolmandat hooaega Astanas mängivast Clemmonsist Kasahstani kodanik ja ühtlasi koondislane. Astana uutest põhimeestest väärib märkimist esimest hooaega Euraasias palliv ääremängija J.J. O’Brien, kelle keskmised numbrid on 14 punkti, 5 lauapalli ja 4 korvisöötu mängu kohta.

Astana kuues ameeriklane, tagamängija Stephen Holt liitus meeskonnaga detsembri alguses ja peaks Kalevi vastu tegema debüüdi. Varasemalt on Holt mänginud NBA tütarliigas, Hispaanias, Tšehhis ja Poolas.