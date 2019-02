BLOGI | Kalev/Cramo jahtis pikalt võitu, kuid sai Ühisliiga üliolulises kohtumises valusa kaotuse

Avtodor - Kalev/Cramo

Mäng on ikkagi läbi. Kalev/Cramole ülitähtsas kohtumises valus kaotus.

112:109 - Moultrie kahene. Tundub, et sellega on ka aeg läbi. Sireeni veel ei kõla, kuid tablool rohkem sekundeid ei ole.

112:107 - Golden tabab kaks vabaviset.

Pall Avtodorile, 18 sekundit lõpuni.

Kitsing eksib kaugviskel. Avtodori pall. 29 sekundit lõpuni.

110:107 - Kitsingult tabav kaugvise ja seejärel vabavise otsa. Mängus on veel pinget.

108:103 - algas viimane minut.

106:103 - Moultrie tabab kahese ja lisab vabaviske.

106:100 - esmalt Kitsingult kaugvise, sellele vastab kaugviskega aga Mihhailovski.

1.49 lõpuni.

103:97 - Zabelin lisab veel kaks tabavat vabaviset.

101:97 - nüüd Zabelin ei eksi ja tabab kaks vabavise.

Zabelin eksib mõlemal vabaviskel.

Kohtunikud vaatavad kordust ning Kitsing saab ebasportliku vea.

99:97 - esmalt Avtodori poolel Golden ja sellele vastab Mirkovic. 2.14 lõpuni.

96:94 - Kitsingu ja Jõesaare korvid toovad Kalevi võõrustajatele taas lähemale.

94:89 - Avtodor suurendab edu. Neli minutit lõpuni. Kalev/Cramo on jäämas keerulisse seisu.

Mirkovic saab neljanda vea.

92:89 - meeskonnad teevad teineteisele kingitusi, kuid lõpuks on taas täpne Avtodor.

88:85 - Avtodor on saanud juhtima. 6.23 lõpuni.

83:83 - Kvitovskihh tabab korvi alt ja lisab vabaviske ning viik on käes. 8.21 lõpuni.

9.40 lõpuni. Jõesaar teeb ära neljanda vea.

Kalevile on toonud Lewis 24, Moultrie 16 ja Lynch 15 punkti.

76:81 - kolmas veerandaeg läbi!

73:81 - kolmanda veerandaja viimaseks minutiks on kalevlased taas eduseisu suurendanud.

69:75 - Kitsingu kaugvise teeb kalevlaste jaoks olukorra veidike kergemaks.

69:72 - Avtodor ei anna alla ja tuleb lähemale. 2.46 kolmanda veerandaja lõpuni.

64:72 - Kalevlased on saanud sisse seni suurima eduseisu.

62:67 - Moultrie surub palli korvi ning kalevlaste edu on taas viis punkti. 5.48 kolmanda veerandaja lõpuni. Avtodor võtab aja maha.

62:63 - Mirkovici kaugvise viib Kalev/Cramo taas juhtima.

62:60 - kolmas veerandaeg on alanud kalevlaste jaoks halvasti. Rünnakul on ise kolm korda eksitud, kuid Avtodor on olnud täpne.

Kolmas veerandaeg on alanud!

Kalev/Cramo ründemäng on püsinud peamiselt kolme mehe najal. Lewise kontol on 15 silma. Lynch on lisanud 14 ja Moultrie 13 punkti. Mängujuhina on head tööd teinud Mirkovic, kellel on punktiskoor küll avamata, kuid kaaslasi on ta leidnud mitmete väga heade söötudega.

56:60 - Kalev/Cramo läheb puhkepausile neljapunktilises eduseisus.

53:58 - käimas on teise veerandaja viimane minut.

51:56 - Kalev/Cramo saab rünnakul mitu korda proovida. Lõpuks lahendab asja ära Kristjan Kangur. Kalevlaste eduseisu on veidike kasvanud, kuid murrangut ei ole õnnestunud veel tuua.

Kalev/Cramo peab võtma aja maha. 4.25 teise veerandaja lõpuni.

46:47 - Mihhailovski tabava kaugviske järel on vahe minimaalne.

43:47 - nüüd on skooritegemine taas lähti läinud.

38:41 - paar viimast minutit on nüüd skooritegemisega hädas oldud. KAlev endiselt juhib. 6.02 teise veerandaja lõpuni.

35:41 - Lynch teeb taas skoori ja Kalev/Cramo on saanud eduseisu suuremaks.

Chavaughn Lewis on avaveerandil toonud kalevlastele 10 punkti. Reggie Lynch on lisanud 8 silma.

31:32 - Kalev/Cramo on avaveerandi järel napis eduseisus.

27:26 - Avtodor on saanud juhtima. Avaveerandi lõpuni üks minut.

Mäng jätkub väga kõrge tempoga ja tundub, et avaveerandil visatakse kahe võistkonna peale ligi 60 punkti.

16:18 - Jõesaare tabavate vabavisete järel saab Kalev/Cramo taas juhtima.

14:14 - esimene veerandaeg on jõudnud poole peale.

8:9 - Kalev/Cramo ikka eduseisus. Head tööd on teinud mängujuht Branko Mirkovic, kes harutab vastaste kaitset hästi lahti.

6:7 - Moultrie saab palli korvi kohale ja surub selle korvi. Kaks minutit mängitud ehk kohtumine on alanud väga resultatiivselt.

4:2 - Avtodor asub kiirelt juhtima

Kohtumine on alanud!

Kohtumine on peagi algamas.

