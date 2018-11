BLOGI ja FOTOD | Magus võit! Kalev/Cramo kallutas lõpuga kohtumise enda kasuks ja alistas Ühisliigas poolakad

Zielona Gora alustas Ühisliiga hooaega 88:71 võiduga Minski Tsmoki üle, kuid kaotas seejärel 66:86 Kaasani Unicsile ja 82:91 Astanale. Novembri avamängus võitis montenegrolase Ivan Jovovici poolt juhendatav meeskond 80:72 Nižni Novgorodi. Poola liigas paikneb Zielona Gora kuue võidu ja ühe kaotusega esikohal, eurosarjas klubi kaasa ei löö, kirjutab Kalev/Cramo koduleht.

Kalevi vastase mängu hoiavad kogenud Poola koondise põhimeeste Michal Sokolowski, Adam Hrycaniuki ja Lukasz Koszareki kõrval üleval kaks täiendust Ameerika Ühendriikidest ja kolm Balkanilt. Ühisliigas on meeskonna resultatiivseim olnud seni teist hooaega meeskonnas mängiv serblane Boris Savovic. 31-aastane tsenter kogub keskmiselt mängus 14 punkti ja 6 lauapalli. Kokkuvõttes võib aga öelda, et tegu on väga ühtlase meeskonnaga, sest suisa seitsmel Poola klubi mängijal küündib keskmine saak vähemalt 7 punktini mängus.