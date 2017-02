Jaanuari esimestel päevadel, kui Kalev/Cramo kaotas Lätis Riia VEF-ile, hakkas Alar Varrak juba tasapisi leppima mõttega, et VTB liiga play-off rong selleks korraks jälle läinud. Nüüd, mil tabelis on juba neli võitu, paistab pilt hoopis roosilisem.

Täna võttis Kalev ühe otsese konkurendi, Astana vastu võõrsil vajaliku 78:72 (26:13, 20:18, 12:18, 20:23) võidu.

"Võidu tõi esimene poolaeg. Nagu viimane mäng Permi vastu, alustasime agressiivselt ja asjad sujusid - selle pealt see tuli," kommenteeris Varrak.

Teist mängu järjest võttis põhiraskuse enda kanda Rain Veideman, kes täna viskas Kalevi parimana 21 punkti. "Käsk oli olla agressiivne ja Veideman tuli oma ülesannetega hästi toime. Viimasel veerandajal oli ka Timmu (Sten Sokk - toim) terav. Demonte oli esimesel poolajal agressiivne - pani ise ära ja tekitas teistele mõned olukorrad, enne kui vigadega kimpu jäi. Kolmeseid tabasime normaalse protsendiga."

Kolmanda veerandaja väikse mõõna - Astana võttis selle perioodiga kaheksa punkti tagasi - kirjutas Varrak vastaste muutuste arvele kaitsetaktikas. "Nad muutsid poolajal kaitsetaktikat ja meil läks kohanemiseks aega. Viimasel veerandajal õnneks enam suuri probleeme polnud. Selliseid hetki tuleb ikka hetke. Oli raske loota, et me siin neile 40-ga ära paneme. Kõik võistkonnad teevad kaotusseisu jäädes korrektuure. Samamoodi tegi ka Tallinnas Perm," ütles Varrak.

” Play-off'i jõudmine ei saa lihtne olema, aga see on võimalik. Alar Varrak

Kalevil on nüüd tabelis neli võitu ja 11 kaotust, mis asetab nad 13 meeskonna seas 11. kohale. Positiivne on see, et ees ootab järjest kuus kodumängu. Võõrsil on jäänud mängida veel vaid CSKA ja Lokomotiviga. "Ees ootab järjest mänge otseste konkurentide vastu kodus. Loodame, et rahval on nüüd ka huvi natuke suurem mängudele tulla. Läheme kõigile neile kohtumistele vastu võidumõtetega," rääkis Varrak.

"Ütlesin juba jaanuaris, kui meil oli must masendus peal, et kõik on võimalik. Play-off'i jõudmine ei saa lihtne olema, aga see on võimalik. Peame vaid maksimaalselt õnnestuma."