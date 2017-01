BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak on pärast tänast valusat kaotust Riia VEF-ile leppinud, et VTB liiga play-off'i rong on selleks aastaks taas läinud.

"Nüüd on juba väga raske. Oleme otsestele konkurentidele kõik võõrsil mängud kaotanud. Lootus on, et kodumängud võtame ära, aga meil on neid võite ikka hirmsalt vähe," nentis Varrak pärast 66:78 kaotust.

Kalev juhtis veel teise veerandaja teisel poolel 29:26, kuid siis alustas VEF 16:0 vahespurti ja läks vaheajale 11-punktilises eduseisus.

"See oli valus hetk. Võib öelda, et murranguline. Tegime lühikese aja jooksul neli pallikaoust, jätsime paar korda laua blokeerimata ja tuligi 16:0 spurt. Väga valus hetk. Meil on sel hooajal ennegi juhtunud, et mängime väga normaalselt, aga siis tuleb kahe kuni viieminutilisi mõõnasi sisse, millest VTB-s on väga raske toibuda."

"Nad surusid meid päris hästi ja tõmbasid korvi alla kokku. Saime visata küll, aga protsent oli vaid 30 ja natuke peale (täpsemalt 35 % - G.L.). Ühest küljest mängis rolli VEF-i hea kaitse, aga teisest küljest oleksime võinud ka ise mõne viske rohkem tabada," lisas Varrak.

Eelviimast ehk 12. kohta hoidval Kalevil on tabelis 2 võitu ja 9 kaotust, kaheksandat kohta hoidval Jenisseil kolm võitu rohkem. Mängida on veel kümme kohtumist, neist esimene 5. veebruaril võõrsil Astana vastu. Kasahstani klubi on tabelis kuues (5-5).