Aare Halliko mõistab õigust VTB liiga põhihooaja kaalukaimas mängus

Korvpalli VTB Ühisliigas pannakse täna suure tõenäosusega paika põhiturniiri võitjameeskond. Moskvas kohtuvad CSKA ja Kaasani Unics, kumb võidab, see teeb suure sammu põhiturniiri võidu poole.

Liiga liider on hetkel Unics (15-1), kes ainsa kaotuse on saanud just CSKA-lt. Kaasanis 10. detsembril peetud kohtumise külalised võitsid 88:75.

CSKA-l on võiduprotsendilt teisel kohal (17-2) ja kui Unics suudetakse üle mängida ka teist korda, siis omavahelised mängud annavad eelise neile.

Mõistagi on võimalik, et pärast tänast vastasseisu emb-kumb meeskond veel komistab, aga suures plaanis saab selgeks, kelle kätte jäävad trumbid.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 19.30, kohtunikena teenindavad mängu Aare Halliko, Oleg Latiševs Lätist ja horvaat Sinisa Herceg.