Vaido Rego: kahju, et FIBA otsus meilt viimase õlekõrre röövis

Eesti U18 korvpallikoondise peatreener Vaido Rego lubas hoolimata sellest, et homne B-divisjoni EM-i pronksimäng enam edasipääsu mõttes midagi ei otsusta, vastasele lahingu anda.

"Kindlasti on kahju, et FIBA otsusega meilt viimane õlekõrs ära võeti," nentis Rego fakti, et kolmanda koha omanik enam A-divisjoni ei pääses. Selle võimaluse võttis meilt Läti, kes peaks kõrgseltskonnast välja kukkuma, kuid ei tee seda, sest korraldab ise järgmise aasta A-divisjoni EM-i.

"See oleks järgmise aasta koondisele kui ka üldse Eesti korvpallile olnud hea võimalus end tõestada ja proovile panna. Aga võitlema lähme homme kindlasti."

Tänasest poolfinaalist rääkides, mille Eesti kaotas Suurbritanniale 61:75, ütles Rego: "Teadsime, et nad mängivad kiirelt ja kaitses agressiivselt. Kõik nad on parajad atleedid - soojenduse ajal hüppavad peaga rõngasse. Üritasime nende ründehoogu maha võtta, mis paaril korral isegi õnnestus, aga oma plaani päris töösse me ei saanud."

Eesti kaotas eriti suurelt lauavõitluse (33:60) - ründelauas jäime alla 10:28, kaitselauas 23:32.

"Lauavõitluse teema on meid terve turniiri kummitanud. Rünnakulgi oli olukordi, kus enam-vähem välja mängitud kohtadel tuli ebatäpne sööt või visati vabadelt positsioonidelt mööda. Selle surve all kippus ühel hetkel rünnakujoonis lagunema. Ei saa öelda, et meil plaani poleks olnud, aga see plaan ei õnnestunud sajaprotsendiliselt," lisas Rego.