U18 EM-il säravat Matthias Tassi tahavad mitmed USA ülikoolid

Tallinnas toimuvat U18 korvpalli B-divisjoni EM-i on paari NBA skaudi kõrval jälgimas ka mitmed USA ülikoolide treenerid, kellele Eesti meeskonnast on enim silma jäänud keskmängija Matthias Tass.

Viie mänguga keskmiselt 17.0 punkti visanud ja 7.0 lauda võtnud Tassi ukse taga on portaali scout.com-i andmetel Georgia Techi, St. Mary, Stanfordi, San Francisco ja Ole Missi ülikoolid. Juunikuus kirjutas Õhtuleht, et eestlasest on huvitatud ka Utah' ülikool.

"Pärast keskkooli lõppu tahaksin mängida mõnes kolledžis, aga ma ei tea, kus," ütleb Tass ise. "Tahaksin mängida kõrgel tasemel ning samas saada nii head haridust kui võimalik."

Järgmisel hooajal mängib Tass veel BC Kalev/Cramos.