TÄNA OTSE DELFI TV-s | Eesti U18 koondis kohtub kodusel turniiril taanlastega

Eile sai Tallinnas alguse tõeline korvpallipidu: 24 meeskonna osavõtul peetakse maha U18 vanuseklassi B-divisjoni EM-finaalturniir. Täna kohtuvad eestlased Taani koondisega kell 18.15 ning mängu saab näha ka otsepildis Delfi TV-st.

Eesti kohtus avamängus Šveitsiga ja võitis suureskooriliselt 94:55. Eesti resultatiivseim oli 20 punkti visanud Henri Drell, 14 punkti lisas Eelmäe, 13 punkti Matthias Tass ja 11 punkti Kaspar Treier. Parima +/- näitajaga oli Kristian Kullamäe, kelle näitaja oli koguni 47! Temalt 9 punkti ja 9 korvisöötu.

Eestlaste tänane vastane Taani alistas Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiri avapäeval tõelises põnevusmängus Makedoonia 92:88. Taanlaste resultatiivseim oli 18 punktiga Andreas Gramstrup, kes andis ka 8 korvisöötu. Rünnakul tegutseti üldse väga meeskondlikult, korvisööte kogunes kamba peale tervelt 27.

Eelinfo:

Kõiki Eesti koondise mänge näitab Delfi TV otsepildis. Alagrupiturniiril algavad Eesti mängud iga päev kell 18.15.

Eesti kuulub D-alagruppi ning vastasteks on järjekorras Šveits, Taani, Iirimaa, Belgia ja Makedoonia. Neist vaid Taaniga on tänavu mängitud ja ka võidetud.

Koondis peab kõik mängud turniiri peaareenil Kalevi Spordihallis, teisteks saalideks on Audentese spordihoone ja TTÜ spordihoone.

Paljude asjatundjate arvates on tänavune U18 võistkond üks aegade tugevamaid noortekoondisi ning koduse EM-i suursoosikuid. Nüüd on noortel meestel vaja seda tõestama hakata. Peamiseks eesmärgiks on seatud lõppkoht kolme parema hulgas, mis tagab tulevaks suveks koha A-divisjoni.

Teada on, et turniirile on tulemas ka 3-4 NBA skauti.