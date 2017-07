TÄNA DELFI TV-s | Kui lennukalt suudab Eesti U18 korvpallikoondis alustada kodust EM-i?

Täna saab Tallinnas alguse tõeline korvpallipidu: 24 meeskonna osavõtul peetakse maha U18 vanuseklassi B-divisjoni EM-finaalturniir, millele läheb hea tundega vastu ka Eesti U18 korvpallikoondis.

Kõiki Eesti koondise mänge näitab Delfi TV otsepildis. Alagrupiturniiril algavad Eesti mängud iga päev kell 18.15.

Eesti kuulub D-alagruppi ning vastasteks on järjekorras Šveits, Taani, Iirimaa, Belgia ja Makedoonia. Neist vaid Taaniga on tänavu mängitud ja ka võidetud.

Koondis peab kõik mängud turniiri peaareenil Kalevi Spordihallis, teisteks saalideks on Audentese spordihoone ja TTÜ spordihoone. Turniiri avatseremoonia peetakse enne esimest Eesti mängu Kalevi Spordihallis, algusega orienteeruvalt kell 17.45.

Paljude asjatundjate arvates on tänavune U18 võistkond üks aegade tugevamaid noortekoondisi ning koduse EM-i suursoosikuid. Nüüd on noortel meestel vaja seda tõestama hakata. Peamiseks eesmärgiks on seatud lõppkoht kolme parema hulgas, mis tagab tulevaks suveks koha A-divisjoni.

Esimest mängu Šveitsiga kommenteerivad Maxim Tuul ja Üllar Kerde. Teistel päevadel veel Ivar Jurtšenko, Karl Rinaldo ja Raul Ojassaar.

Pärast Eesti avaetteastet on päeva ühes kesksemas mängus, samas grupis Audenteses vastamisi Makedoonia ja Taani. Sealt saame aimu oma peamiste rivaalide kohta. Laupäeval mängivad samaaegselt Eesti ja Taaniga (18.15) aga näiteks TTÜ sh-s Belgia ja Makedoonia - jälle meie grupi mäng.

Teada on, et turniirile on tulemas ka 3-4 NBA skauti.

AJAKAVA:

R 28.07.2017 - 18.15 - Eesti - Šveits - Tallinn, Kalevi Spordihall

L 29.07.2017 - 18.15 - Taani - Eesti - Tallinn, Kalevi Spordihall

P 30.07.2017 - 18.15 - Eesti - Belgia - Tallinn, Kalevi Spordihall

T 01.08.2017 - 18.15 - Iirimaa - Eesti - Tallinn, Kalevi Spordihall

K 02.08.2017 - 18.15 - Eesti - Makedoonia - Tallinn, Kalevi Spordihall

N 03.08.2017 - puhkepäev

R 04.08.2017 - veerandfinaalid

L 05.08.2017 - poolfinaalid

P 06.08.2017 – medalimängud

Eesti koondise koosseis:

Tagamängijad:

4 - Sten Saaremäel (18a, 187 cm, Pärnu Sadam)

5 - Märt Rosenthal (18a, 191 cm, Tartu Ülikool)

7 - Kristian Kullamäe (18a, 194 cm, Oettinger Rockets)

8 - Hugo Erkmaa (18a, 194 cm, Siena Mens Sana)

10 - Robin Kivi (18a, 199 cm, Tartu Ülikool)

Ääremängijad:

21 - Hendrik Eelmäe (16a, 199 cm, Tartu Ülikool)

11 - Henri Drell (17a, 205 cm, Brose Bamberg)

14 - Kaspar Treier (17a, 204 cm, PMS Torino)

9 - Erki Kuhi (17a, 203 cm, G4S Noorteliiga)

22 - Arthur H. Entsik (17a, 200 cm, TTÜ KK)

Keskmängijad:

13 - Matthias Tass (18a, 210 cm, BC Kalev/Cramo)

23 - Karl-Kristjan Karpin (16a, 210 cm, Badalona Joventut)