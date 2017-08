TÄNA DELFI TV-s | Eesti U18 koondise suur mäng: kas jõuame finaali ja ühtlasi A-divisjoni?

Eesti U18 korvpallikoondisel seisab täna ees koduse EM-i B-divisjoni turniiri seni tähtsaim kohtumine: poolfinaalmäng Suurbritannia vastu.

Britid võitsid A-alagrupi nelja võidu ja ühe kaotusega ning elasid veerandfinaalis üle väikestviisi ehmatuse, kui Bulgaaria alistati vaid kolme silmaga. Ainus kaotus võeti grupifaasis vastu Rootsilt, kes edasi play-off'i ei pääsenud.

Brittide liidriks on sel turniiril olnud 198 cm pikkune tagamees Jaydon Kayne Henry McCalla, kes on keskmiselt kogunud 17 punkti ja kuus lauapalli mängus. Alagrupimängus Luksemburgi vastu jäi tema nimele koguni 35 silma.

Eesti meeskonna poolel on skooritegemine jagunud ühtlasemalt - Henri Drell on seni edukaimana kogunud keskmiselt 13 punkti mängus, Kristian Kullamäe on selles arvestuses 11,7 silma peal ning Matthias Tass täpselt 10 punkti peal. Tass on sellele lisanud aga 6,5 lauapalli ning 2,2 blokki.

Võit tänases mängus tooks Eestile lisaks finaalipiletile veel ühe magusa maasika - nimelt pääsevad selle turniiri kolm paremat järgmiseks aastaks A-divisjoni.

Teises poolfinaalis kohtuvad täna õhtul Iisrael ja Horvaatia. Finaal peetakse pühapäeva õhtul kell 20.30, pronksimäng 18.15.

Tänane kohtumine algab Kalevi Spordihallis kell 18.15. Delfi TV otseülekannet kommenteerivad Raul Ojassaar ja Üllar Kerde.