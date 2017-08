TÄNA DELFI TV-s | Eesti U18 koondis kohtub kodusel turniiril autsaideri Iirimaaga

Eesti U18 korvpallikoondis jätkab täna õhtul kodust EM-i B-divisjoni finaalturniiri, kui eelviimases alagrupimängus minnakse vastamisi seni kõik kolm mängu kaotanud Iirimaaga.

Eilse puhkepäeva järel, mille sisse mahtus nii kohtumine Gheorghe Muresaniga kui väike golfimäng, peaks Eesti koondis olema piisavalt värske, et iirlastele Kalevi spordihallis tuupi teha. Seni on võõrustajad võitnud nii Šveitsi, Taanit kui Belgiat, samal ajal kui iirlased on alla jäänud Belgiale, Šveitsile ja Makedooniale ning on edasipääsulootused juba minetanud.

Eesti liidrina on senisel turniiril keskmiselt 14,7 punkti ja 8,7 lauapalli kogunud Matthias Tass. Iirlaste resultatiivseim on keskmiselt 18 punktiga olnud Sean Jenkins.

Kohtumine Kalevi spordihallis algab kell 18.15 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes.