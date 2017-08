TÄISPIKKUSES | Eesti U18 koondis võitis koduselt turniirilt magushapu pronksmedali

Eesti U18 korvpallikoondis lõpetas koduse EM-i B-divisjoni turniiri pronksmedaliga, alistades viimases mängus 90:71 Iisraeli.

Eesti võitis avaveerandi 27:22 ja poolaja 46:36. Viimast veerandit alustati juba eestlaste 76:52 juhtimisel ning lõppskooriks märgiti tabloole 90:71.

Eesti ridades viskas resultatiivseimana Kristian Kullamäe 29 punkti, Matthias Tass kogus 10 punkti, 18 lauapalli, 6 korvisöötu ning 3 vahetlõiget ja blokeeringut.

Kui turniiri alguses seati esikolmikusse jõudmine eesmärgiks, sest see pidi tagama järgmiseks aastaks pääsu A-divisjoni, siis FIBA otsusega see siiski nii ei lähe - kuna Läti on järgmise aasta kõrgema taseme turniiri korraldajaks, aga jäid A-divisjonis väljalangemiskohale, siis otsustas FIBA, et erandkorras tõuseb tänavu B-divisjonist üles vaid kaks meeskonda ning lätlased jäävad sinna püsima.

Mäng täispikkuses: