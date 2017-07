Saame tuttavaks U18 Eesti koondisega: Itaalia kogemusega Hugo Erkmaa

Reedel algab Tallinnas U18 B-divisjoni 2017 a EM. Eesti koondise põhiviisikumeheks on oodatult saanud Itaalias Siena meeskonnas arenenud Hugo Erkmaa, eduka noortetreeneri Aivo Erkmaa poeg. Üks kahest-kolmest koondise mängijast koondises, kes kindlasti valmis võtma enda õlule viimase sekundi viske.

Eelmise nädalavahetuse võidukal Balti matšil, kus Erkmaa enam ei pidanud võitlema koondisekoha eest, kogunes tema nime taha vaid keskmiselt 14 mänguminutit, kuid samas lausa 10,3 punkti (2 pt 17/10, vv 12/11).

Kust sa pärit oled? Kus on su kodu?

Pärit Tartust. Lapsepõlves paljudes kohtades ka elanud, kuid kodu on Tartu ikka.

Kirjelda ennast kolme lausega.

Positiivne. Tubli. Kiirete jalgadega.

Milline on su kõige eredam mälestus lapsepõlvest?

Korvpalliga seoses tuleb esimesena mälestusena pähe mu kõige edukam trenn Itaalias meeste vahel. See oli trenn, kus mängisime hästi palju ning mul õnnestus lihtsalt kõik. Rünnakul 1on1 mängides panin alati kotti ja kaitses võtsin oma mehe kinni. Terve trenni vältel oli kuulda teistelt mängijatelt vihapurskeid ja ropendusi sellepärast, et mingi 17aastane neile ära tegi. Selliseid trenne on veel olnud, kuid esimene kord on mul kõige paremini meeles.

Mis sind enim motiveerib, käivitab?

Motiveerin iseennast. Ma tahan alati tõestada endale, et ma suudan teha midagi.

Oled hommiku- või õhtuinimene?

Kindlasti õhtuinimene. Tihti läheb kaua aega hommikul enne, kui üles täielikult ärkan ning esimese sõna öeldud saan.

Millised on su sihid? Kus näed ennast tulevikus mängimas? Unistustes?

Sihid on kõrged ja tulevikus tahan ennast kõrgel mängimas näha.

Kuidas hoiad enda vaimu teravana? Näiteks rutiinses laagris?

Vabal ajal üritan kaaslastega aega veeta või sõpradega suhelda. Hea huumor aitab vaimu teravana hoida.

Mis on vaba aja lemmiktegevused?

Suvel kindlasti rannas käimine. Kuigi jah, Eestis selle suvega nüüd ülihea seis pole siiani olnud.

Meeldib sõpradega kinos käia, teen seda päris tihti. Sellist ühte kindlat lemmikut tegevust polegi.

Aga meelisõppeaine koolis?

Inglise keel on alati number 1 olnud.

Kuidas su koolitöö välismaal üldse välja näeb?

Sarnaselt teistele välismaal treenivatele noortele, käin ka mina Audentese e-gümnaasiumis. Itaalias kohalikus koolis enam käima ei pea. Koolitöö on selline, et kodus vabal ajal õpin ja saadan kodused tööd õpetajale. Ning umbes kolm korda aastas käin ka Eestis koolis arvestusi tegemas.

Mis peale gümnaasiumi saab?

Sinna on veel aega, ei ole veel ära otsustanud, kas lähen USAsse või keskendun täielikult korvpallile.

Lemmikfilm, -bänd, -raamat, arvutimäng?

Lemmikfilmi polegi, kuid need filmid on alati meeldinud, kus Dwyane Johnson on. Lemmiklaulja on Drake. Raamatuks Sipsik - ainuke kohustuslik kirjandus, mille läbi olen lugenud. Arvutimänge pole eriti aega mängida, kuid NBA, FIFA või Call of Duty on alati mängud, mida mängin, kui aega on.

Mis on sinu arvates tänapäeva ühiskonna suurimad murekohad?

Eesti korvpall.

Milline oli su esimene kokkupuude korvpalliga?

Vanemad ütlesid et sündisin pall käes. Eks see nii vist oligi.

Oled hea üks-ühele mängija. Mis on su parim move?

Ühte move'i nagu polegi veel. Iga move töötab. Eelmine hooaeg skoorisin palju nii, et kõndisin vastase poole ja siis tegin kiire step-side'i nagu James Harden ja viskasin kolmese.

Millised spordialad sind veel paeluvad?

Päris paljud. Võrk, jalka, tennis, jäähoki. Ameerika jalgpall meeldib väga.

Järgmise klubihooaja plaanid? Jätkad Sienas?

Järgmine hooaeg jätkan Sienas.

Kes on su suurimad eeskujud?

Mu isa kindlasti. Ning korvpalluritest Westbrook. Ükski teine pole oma meeskonda nii vedanud nagu tema.

Mis on sinu jaoks parim osa korvpalli juures?

See feeling, mis mängides on. Seda on raske kirjeldada. Väljakul olles nagu kõik muu su peas kaob ja on ainult sina ja see mäng. Minu jaoks on see mäng nauding, aga muidugi nii kaua kuni kops koos on ja pead treenerilt vahetust küsima.

U18 koondise kõige kõvem tööloom? Konkurents on tihe – Kuhi, Saaremäl, Karpin...

Ma annaks ka Kuhile ja Saaremäele selle tiitli. Rosenthal paneb ka südamega.

Milliseks hindad Eesti noortekorvpalli taset? Vaadates ka näiteks U16, U14, miniklassi poole. Võrdlusmoment välismaaga on sul olemas.

Üldine tase on nõrk võrreldes Itaaliaga, kuid on kindlasti mängijaid, kes suudaksid välismaal ka hakkama saada. Võrreldes Eesti ja Itaalia noorte mängu, siis märksõnaks on tempo. Itaallaste soojenduse tempo on ka kiirem, kui eestlastel mängus.

Kontrollmängud näitasid, et oled valmis mängu enda õlule võtma. Mis on sinu trumbid, milles ennast enim usaldaksid...?

Mingit trumpi ei oskagi välja öelda. Igaühe võin rünnakul ette võtta. Pick n' rolli mängides tunnen hästi ennast. Vastaste parimaid mängijaid meeldib ka pressida. Selles usaldaksin ennast.