Saame tuttavaks U18 Eesti koondis: töömees Erki Kuhi

Delfi koostöös Eesti korvpalliliiduga tutvustab järjepanu ära kõik Eesti U18 korvpallikoondise liikmed, kes mängivad eeloleval suvel kodusel Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril.

Erki Kuhi on kaasmängijate ja treenerite sõnul üks kõige parema tööeetikaga noori korvpallureid Eestis. Tagasihoidliku loomusega kahemeetrine ääremängija paistab väljakul silma tugeva kaitsemängu ja võitleja mentaliteediga.

Kust sa pärit oled?/Kus on su kodu?

Pärit olen Rakverest. Seal on ka mu kodu.

Kirjelda ennast kolme lausega.

Olen vaikne. Sõprade seltsis viskan veidi nalja ka. Olen töökas.

Milline on su kõige eredam mälestus lapsepõlvest?

Eredaim mälestus lapsepõlvest on see, kui võitsin oma esimese Eesti noorte meistritiitli Mini klassis 2012. aastal. Meeskonnaks oli BC Tarvas/Rakvere SK ja treener oli Madis Putko.

Mis sind enim motiveerib?

Mind motiveerib enim lause „Hard work beats talent when talent fails to work hard." Ma ei ole just suur talent ja ma proovin anda endast igas trennis kõik, et päev-päevalt samm edasi teha. Muidugi motiveerib mind veel ka mu pere.

Millised on su sihid? Jätkad korvpalluri teed Eestis või vaatad piiri taha?

Peale gümnaasiumi lõppu on plaan minna Ameerikasse ülikooli ja peale seda mängida Eestist väljas.

Kuidas hoiad enda vaimu vormis?

Hoian silma peal Delfi Spordil ja saan palju informatsiooni ka Facebookist.

Millega enda vaba aega sisustad?

Mulle meeldib palju muusikat kuulata ja sõpradega kinos käia.

Lemmikfilm, lemmikbänd, lemmikraamat?

Lemmikfilmiks on „Fist Fight“, mulle meeldib hip hopi duo Rae Sremmurd. Lemmikraamatuks on Henning Mankelli põnevik „ Valge emalõvi“.

Mis on su lemmik õppeaine koolis?

Kõige rohkem meeldib koolis matemaatika.

Kuidas su koolipäev üldse välja näeb?

Õpin Audentese Spordigümnaasiumis. Hommikul peale hommikusööki lähen trenni, peale trenni on kuus tundi kooli ja peale õhtust trenni on veel koduste tööde tegemine.

Mis on sinu arvates tänapäeva ühiskonna suurimad murekohad?

Suurim murekoht on elektroonika üleküllus. Inimesed istuvad liiga palju oma telefonides ja arvutites.

Milline oli su esimene kokkupuude korvpalliga?

Esimene kokkupuude korvpalliga oli siis, kui mu nõbu tuli peale trenni minu juurde ja näitas mulle, mida nad trennis õppisid.

Su efektiivsusnäitaja on tihtipeale U18 koondise kõrgeim. Millistes mänguelementides sa enda arvates kõige tugevam oled?

Kaitses ja ründelauas.

Millised spordialad sind veel paeluvad?

Mind paeluvad veel jalgpall ja ujumine.

Järgmise klubihooaja plaanid?

Järgmisel hooajal jätkan oma õpinguid Audenteses ja mängin nendega ka Alexela meistriliigat ja esiliigat. Esindan veel ka KA Tallinna Kalevi võistkonda U-18 Eesti meistrivõistlustel.

Kes on su suurimad eeskujud?

Suurimad eeskujud on Kevin Durant ja kindlasti ka Kobe Bryant, just oma tööeetika poolest.

Mis on sinu jaoks parim osa korvpalli juures?

Mängus pealt panemine!

Kes on U18 koondise kõige kõvem tööloom?

Sten Saaremäel.

Iseloomusta abitreener Martin Rausbergi?

Rausa on trennides pigem vaikne ja tegeleb trenniväliste asjadega. Trenniväliselt teab alati, mis kell on söök ja mis kell hakkab trenn.

Mida arvad Thomas van der Marsi liitumisest BC Kalev/Cramoga?

Ma arvan, et see oli Marsile edasiminek ja Cramo sai endale väga hea mängija. Eks paistab kuidas Mars VTB-s hakkama saab.

Mis on sinu prioriteet number üks?

Jõuda enda püstitatud eesmärkide saavutamisel võimalikult kaugele.

Koondisekaaslane Matthias Tass Erkist:

"Erki on platsil ikka tõeline loom, jõuab kõikjale. Kaitses rügab tööd nagu varem pole nähtud. Võib öelda ka, et ta on nagu noortekoondiste Erik Keedus, kes võib mängida igat positsiooni. Väljaspool platsi on Erki pigem selline, kes on muhe mees seltskonnas, ütleb sõna sekka, kuid ei ole nagu Karpa (Karl-Kristjan Karpin, toim.), kes on väga energiline ja paneb peo püsti."

U18 B-divisjoni Euroopa meistrivõistlused toimuvad 28.juulist 6.augustini Tallinnas. Turniiri peasponsor on UTILITAS. Piletid saadaval Piletilevis.