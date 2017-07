Peenhäälestus algab: U18 korvpallikoondisel seisab ees koduse EM-turniiri peaproov

Koduseks Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiriks valmistuv U18 noormeeste korvpallikoondis alustab homme (21. juulil - toim) Balti matši. Vastasteks kolm EM-i A-divisjoni riiki Leedu, Läti ja Soome. Hea kondiproov nädalapäevad enne suvist kulminatsiooni.

U18 koondise peatreeneri Vaido Rego sõnul on tööd tehtud isuga ning kõik planeeritu saadud ellu viia. Nüüd tõmmatakse koormused alla ja keskendutakse taktikale ning vaimsele valmisolekule. Algab peenhäälestus, lihvimise pool.

Kuidas selle vaimse valmisolekuga siis on? Noored mehed pakatavad enesekindlusest? „Eks igal pereliikmel on halvemaid ja paremaid päevi. Osad taluvad rutiini paremini, teised mitte nii väga. Aga ma ei kurda, vaimse poolega midagi kehvasti küll pole. Algav Balti turniir saab olema heaks proovikiviks, kolm rasket mängu. Näeme, kuidas vaim tugevatega mängides vastu peab. Võtame või need kontrollmängud Rootsiga, mis näitasid, et päevad pole vennad. Treenerite ülesanne on nädala jooksul vaimset poolt niipalju järele aidata, et ei tuleks halbu üllatusi EM-i ajal.“ Rego vihjab teisele kontrollkohtumisele Rootsiga, mis kaotati 61:66. Päev varem alistati svenssonid mängeldes 30 punktiga 88:58. Aga sellel võidul on oma taust, mida vähesed teavad.

„Esimene mäng võis olla suuresti rootslaste suhtumise küsimus. Nad tulid laagrist, otse Lätiga mängult, mille võitsid 12 punktiga. Nende jaoks tundus, et kõik on korras ja asjad tulevad lihtsalt kätte. Kui meie neist esimeses mängus üle astusime, siis tehti omad järeldused. Meil aga vastupidi, võis tekkida efekt, et küll tuleb. Hea õppetund! Sarnaseid vigu tuleb vältida. Igale mängule peab minema maksimaalse valmisolekuga. Mida kiiremini mängijad sellest aru saavad, seda parem.“

Kaks aastat tagasi U16 vanuseklassi B-divisjoni Euroopa meistrivõistlused võitnud koondisest tervelt 2/3 mängib ka nüüd U18 EM-il (Kristian Kullamäe, Sten Saaremäel, Robin Kivi, Märt Rosenthal, Kaspar Treier, Matthias Tass, Karl-Kristjan Karpin, pluss Hugo Erkmaa, kes vigastuse tõttu EM-il küll ei käinud, kuid ettevalmistuses osales). On selle kahe aasta jooksul edasiminekut olnud piisavalt?

„Mängulises plaanis nii ja naa, osadel on seda edasiminekut rohkem näha. Mõni on arenenud rohkem füüsiliselt ja mänguliselt mitte nii palju. Eks eneseteadlikkust on lisandunud kõigile. Küll võib täheldada lapseliku hasardi kadumist. Vanemate meeste korvpall lööb kohati välja, läheb liialt tööks kätte. Hasarti ja särtsu tahaks noorte meeste juures rohkem näha.“

Koondis peab EM-turniiri eel tervelt 11 kontrollmängu. Kas seda pole liiga palju? Mängunälg ja värskus kaob ära.

„Võrreldes ettevalmistusperioodi pikkusega me mängime tõesti palju. Kui vähegi olnuks võimalik, tahtnuks ettevalmistusperioodi pikendada, alustada varem. Aga kuna osad mängijad liitusid niigi hiljem, siis polnud sellel mõtet. Õnneks on mängijate rotatsioon piisavalt suur, seniajani toimetame 14 mehega. Koormust ja minuteid annab jagada.“

Paar nädalat tagasi sai lõplikult selgeks, et koondisest jääb sel suvel kõrvale Vitoria Baskonia noortesüsteemi kuuluv Sander Raieste. "Vahepeal arstid andsid lootust, kuid siis ikkagi leiti, et põlve seisund pole kõige parem," on Rego olukorraga leppinud. Juuni lõpus käis Raieste korra ka Hispaanias klubi juures põlveuuringutel. Tehti MRT. Seal oldi samuti seisukohal, et jalg peab saama puhkust ja ravi. Problemaatiline on parem põlv.

Kas Raieste eemale jäämine sundis treenereid ka mänguliselt plaane ümber vaatama? „Ei. Saame tema positsioonil kasutada Kaspar Treierit ja Henri Drelli. Nad ei ole küll täpselt sama tüüpi mängijad kui Raieste, aga head kujud on olemas. Raieste oleks kahtlemata koondisele vajalik, kuid midagi pole parata. Tal tuleb end terveks ravida.“

Kuna Raieste oli meeskonna kapten, tuli tema asemel kandvale positsioonile leida uus mees. Mängijad hääletasid uueks kapteniks Matthias Tassi.

Koondise 12 mängijat, kes pääsevad EM-ile, saavad lõplikult selgeks nädalavahetusel Balti turniiri käigus. „Eks jõujooned on välja joonistunud alates talvisest Baltic Sea Cup-ist. Tuumik on teada. Valik käib paarile kohale,“ selgitas Rego.