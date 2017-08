OTSE DELFI TV-s | Kas U18 korvpallikoondis teeb tuule alla ka Makedooniale?

Eesti U18 korvpallikoondis peab kodusel B-divisjoni EM-turniiril täna viimase alagrupimängu, kui kell 18.15 minnakse Kalevi spordihallis vastamisi kaks mängu võitnud ja kaks kaotanud Makedooniaga. Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande.

D-alagrupi võit on neli matši võitnud Eestil juba kindlustatud. Alagrupi teise koha peale kandideerivad veel Belgia, Makedoonia, Taani ja Šveits, kellel kõigil on tabelis kaks kaotust ja kaks võitu. Iirimaa on kaotanud kõik neli mängu.

Eesti veerandfinaali vastaseks tuleb C-alagrupi teise koha omanik Poola. Veerandfinaalid peetakse reedel.