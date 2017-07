NBA draftiekspert: Eesti korvpall on tõusuteel ja seda on hea näha!

"Väga lahe on vaadata, kuidas Eesti koss tõuseb. Nad mängivad uhkusega, põhirõhk on meeskonnamängul," kirjutas Schmitz oma Twitteri kontol.

Ka talvisel BSBC turniiri ajal Maarjamaal viibinud Schmitzile avaldab Eesti võistkonnast enim muljet teistest aasta noorem Henri Drell. "2000. aastal sündinud Drell on talvise turniiri järel teinud sammu edasi. Tal näib olevat rohkem musklit ja mängu ajal suudab ta oma keha rohkem kontrollida."

"Drellilt esimesel poolajal kaheksa viskega 14 punkti, +21. Tundub, et ta on ka tolli võrra pikemaks kasvanud."

Very cool to see the rise of Estonian hoops. They play with pride, emphasis on team. Federation supports development across Europe or abroad

14 first half PTS on eight shots in 12 minutes for Drell. +21. Looks like he may have grown an inch or so as well. https://t.co/b6wko9w6HG