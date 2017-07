Matthias Tass sai NBA draftieksperdilt kõvasti kiita

"Eesti korvialune jõud Matthias Tass on tõeline mängumees," kirjutas Schmitz Twitteris. "Sitke, uskumatud kaitseinstinktid, kõrge IQ, "pehmed" käed ja korralik vise korvi lähistelt. Saab mängu ajal palju tehtud."

Estonian big Mathias Tass is an absolute gamer. Tough, unbelievable instincts defensively, high IQ, soft hands and touch. Gets a lot done.