GALERII | U18 korvpallikoondis nahutas Makedooniat ja lõpetas alagrupi täiseduga

Eesti U18 korvpallikoondis pidas kodusel B-divisjoni EM-turniiril täna viimase alagrupimängu Makedoonia vastu.

Eesti tegi järjekordselt tugeva mängu alguse ning esimese veerandi lõpus juhiti juba 25:13. Enne poolaega lasti rihma natuke lõdvemaks ja teisel veerandil kogusid vastased rohkem punkte kui eestlased, kuid pausile mindi siiski 40:29 eduseisus. Kuid publiku rõõmuks suudeti külma närvi hoida ning mäng lõppes 76:58.

Eesti koondisele tõi kõige rohkem punkte Henri Drell (13), Karl-Kristjan Karpin teenis 12 punkti ja Sten Saaremäel 10.

D-alagrupi võit on neli matši võitnud Eestil juba enne matši kindlustatud. Alagrupi teise koha peale kandideerivad veel Belgia, Makedoonia, Taani ja Šveits, kellel kõigil on tabelis kaks kaotust ja kaks võitu. Iirimaa on kaotanud kõik neli mängu.

Eesti veerandfinaali vastaseks tuleb C-alagrupi teise koha omanik Poola. Veerandfinaalid peetakse reedel.