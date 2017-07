FOTOD | Võimas sissejuhatus: Eesti U18 korvpallikoondis võttis Šveitsilt mänguisu ning sai kindla võidu!

Täna sai Tallinnas alguse tõeline korvpallipidu: 24 meeskonna osavõtul peetakse maha U18 vanuseklassi B-divisjoni EM-finaalturniir, millele läheb hea tundega vastu ka Eesti U18 korvpallikoondis.

Esimene veerand möödus tasavägiselt ning mõlemad meeskonnad teenisid võrdselt 16 punkti, kuid rohkem eestlased vastastele võimalusi ei andnud. Teisel veerandil teenisid kodupubliku ees mänginud noormehed 28 punkti šveitslaste 15 vastu ning Hendrik Eelmäe viskas lõpusekunditel ilusa kolmepunkti viske.

Kolmas veerand jätkus eestlaste domineerimise järgi ning šveitslastest visati lausa 19 punkti rohkem. Ka viimasel kümnel minutil ei antud vastastele võimalust ning lõppskooriks jäi 94:55 eestlaste kasuks.

Eesti resultatiivseimaks oli 20 punkti visanud Henri Drell.

Kõiki Eesti koondise mänge näitab Delfi TV otsepildis. Alagrupiturniiril algavad Eesti mängud iga päev kell 18.15.

Eesti kuulub D-alagruppi ning vastasteks on järjekorras Šveits, Taani, Iirimaa, Belgia ja Makedoonia. Neist vaid Taaniga on tänavu mängitud ja ka võidetud.

Koondis peab kõik mängud turniiri peaareenil Kalevi Spordihallis, teisteks saalideks on Audentese spordihoone ja TTÜ spordihoone. Turniiri avatseremoonia peetakse enne esimest Eesti mängu Kalevi Spordihallis, algusega orienteeruvalt kell 17.45.

Paljude asjatundjate arvates on tänavune U18 võistkond üks aegade tugevamaid noortekoondisi ning koduse EM-i suursoosikuid. Nüüd on noortel meestel vaja seda tõestama hakata. Peamiseks eesmärgiks on seatud lõppkoht kolme parema hulgas, mis tagab tulevaks suveks koha A-divisjoni.

Esimest mängu Šveitsiga kommenteerivad Maxim Tuul ja Üllar Kerde. Teistel päevadel veel Ivar Jurtšenko, Karl Rinaldo ja Raul Ojassaar.

Pärast Eesti avaetteastet on päeva ühes kesksemas mängus, samas grupis Audenteses vastamisi Makedoonia ja Taani. Sealt saame aimu oma peamiste rivaalide kohta. Laupäeval mängivad samaaegselt Eesti ja Taaniga (18.15) aga näiteks TTÜ sh-s Belgia ja Makedoonia - jälle meie grupi mäng.

Teada on, et turniirile on tulemas ka 3-4 NBA skauti.

U18 EM Eesti - Šveits Ivar Jurtšenko: Eesti alustab EM-i B-divisjoni turniiri suureskoorilise võiduga 94:55! Ivar Jurtšenko: 92:53 Eelmäe kiirest. Hea sööt Erkmaalt. Ivar Jurtšenko: Pisut üle kahe minuti mängida. Ivar Jurtšenko: 90:49 Entsik tegi korvi all hästi ruumi ja tõi punktid ära. Ivar Jurtšenko: 88:46 Drell kasvatab isikliku punktiarve 20 peale. Ivar Jurtšenko: 86:45 Ja Karpin keerutas kohe kaks punkti ära. Soojenduseks. Ivar Jurtšenko: Minu ees istuvad skaudid, nii mõnelgi on laual NBA kirjadega märkmik, uurivad väga hoolikalt Eesti rosterit. Ja Karpin tuli mängu. Rahvas elevil. Ivar Jurtšenko: 82:44 Robin Kivilt kolmene. See oli meeskonna peale üheksas tabav kaugvise. Ivar Jurtšenko: 75:40 Treierilt kolmene. Treier on Drelli, Tassi ja Eelmäe kõrval neljas mees, kes täna kahekohalise punktisummani jõudnud. Ivar Jurtšenko: Tänaseks on asjad otsustatud, jääb siis vaid Karpinit väljakule oodata. Ivar Jurtšenko: Kolmas veerandaeg sai otsa Eesti eduseisul 72:40. Ivar Jurtšenko: 72:40 Erkmaa läbiminekust. Ivar Jurtšenko: 70:39 Arthur Entsiku esimesed punktid. Käib veerandaja eelviimane minut. Ivar Jurtšenko: Eesti koondises ei ole väljakul käinud vaid Karl-Kristjan Karpin. Ülejäänud on võimaluse saanud. Ivar Jurtšenko: See on juba pillamine :) Ivar Jurtšenko: 68:38 Erkmaa nurgast kolmene. Ivar Jurtšenko: 65:36 Rosenthal kiirest. Ivar Jurtšenko: 63:36 Tass kiirest pealt. Ivar Jurtšenko: 61:34 Kullamäelt nurgast kolmene. Ivar Jurtšenko: 58:34 Eelmäelt 2+1 rünnak. Eesti koondise üks nooremaid liikmeid (alles 16-aastane) on täna suurepärases hoos. Ivar Jurtšenko: 55:31 Eelmäe korvi alt. Praegu on kõik kenasti Eesti kontrolli all. Ivar Jurtšenko: Šveits võttis aja maha. Kahe minutiga on Eesti teinud spurdi 9:0. Ivar Jurtšenko: 53:31 Tass keskpositsioonilt. Ivar Jurtšenko: 51:31 Treierilt kolmene, eelnevalt tõi neli punkti Drell. Ivar Jurtšenko: Eesti alustas teist poolaega koosseisus Tass, Drell, Kullamäe, Treier ja Eelmäe. Sama viisik, kes ka mängu alustas. Ivar Jurtšenko: Avapoolajast veel niipalju, et +/- näitaja Kullamäel ja Drellil 21, Tassil 19. Saaremäel ja Erkmaa -8. Ivar Jurtšenko: Esimese poolaja statistika: Ivar Jurtšenko: Drell 14 punktiga resultatiivseim, Tassil 9 punkti, 4 lauapalli ja 4 blokki. Ivar Jurtšenko: 44:31 Eelmäelt lõpusekundi kolmene!!!!!!! Ivar Jurtšenko: 41:31 Eelmäe ründelauas ja punktid ka lisaks. Ivar Jurtšenko: Eesti koondis võtab poolaja viimasel minutil aja maha. Eduseis 39:31. Ivar Jurtšenko: 39:26 Tassi esimesed punktid teisel veerandajal. Ivar Jurtšenko: 37:26 Kullamäe läbiminekust. Ivar Jurtšenko: 35:21 Küljeaudist lahtimängimisel kena kombinatsioon, mis lõppes Drelli korviga. Ivar Jurtšenko: 33:21 Kullamäe läbiminekust. Ivar Jurtšenko: 31:18 Drell on kuum. Teine kolmene järjest. Ivar Jurtšenko: 28:16 Drellilt nulli otsast kolmene. Ivar Jurtšenko: Šveits kasutab minutilist mõtteaega, poolaja lõpuni 6.56. Šveits pole teisel veerandajal veel punkte visanud. Ivar Jurtšenko: 25:16 Treier vabavisetest Ivar Jurtšenko: 23:16 Drell pealt, Tassilt hea sööt ja korvialuse puhtaks mängimine. Ivar Jurtšenko: 21:16 Rosenthal kiirest 2+1 rünnak. Ivar Jurtšenko: 18:16 Kullamäe korvi alt Ivar Jurtšenko: Tassil esimese veerandiga 7 punkti, 3 lauapalli ja 3 blokki. Ivar Jurtšenko: Esimene veerand lõpeb viigiseisul 16:16. Ivar Jurtšenko: Tass tsementeerib korvialust ikka suurepäraselt. Kolmas kulp kirjas. Ivar Jurtšenko: 15:16 Eesti esimest korda kaotusseisus. Veerandaja viimane minut algas. Ivar Jurtšenko: Tassilt veel üks võimas viskeblokeering. Ivar Jurtšenko: Liiga kiirelt läks vahetuste ralliks ja ütleks, et see viis mängurütmi ära. Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/Mike_Schmitz/status/890958717168091136 Ivar Jurtšenko: Veerandaega mängida 2.32. Ivar Jurtšenko: Eesti koondis võtab aja maha. Ei toimi asjad ja eduseis vähenenud 15:11 peale. Ivar Jurtšenko: 15:6 Erkmaalt esimesed punktid Ivar Jurtšenko: 13:4 Drell läbiminekust. Šveits võtab aja maha. Ivar Jurtšenko: Tassilt vahelduseks võimas kulp ka! Härra Gladnessi õppetunnid Kalev/Cramo treeningutelt :) Ivar Jurtšenko: Kohtumise algusest kulunud 4 minutit, esimene vahetus, Hugo Erkmaa mängu. Ivar Jurtšenko: 11:4 Treierilt nulli otsast kolmene. Ivar Jurtšenko: 8:4 Eesti koondise kapten Tass hullab, ründelaud ja punktid juurde Ivar Jurtšenko: 6:4 Tass pani floateri moodi viske Ivar Jurtšenko: 4:2 Tass korvi alt Ivar Jurtšenko: 2:0 Drell hüppeviskelt. Raske vise tagasikallutuse pealt. Ivar Jurtšenko: Eesti koondise algviisik - Matthias Tass, Kristian Kullamäe, Hendrik Eelmäe, Kaspar Treier, Henri Drell. Eesti alustab suhteliselt pika koosseisuga. Ivar Jurtšenko: Rahvas julgemalt saali, ruumi on! Ivar Jurtšenko: Braavo! U18 koondis laulus kõva häälega hümni kaasa. Vot need on Eesti mehed. Valu punanahkadele... Ivar Jurtšenko: Loetud mängud kohtumise alguseni, algab meeskondade tutvustamine. Ivar Jurtšenko: Vastastest ka paar sõna. Šveitsil on korvi all kaks päris pikka meest - Vigdon Memishi (210cm) ja Arnaud Revaz (205cm). Põhimängujuht on pruunika väljanägemisega noormees Selim Fofana. Ivar Jurtšenko: Turniiri ametlik avamine on tehtud ja Eesti U18 koondis tuli väljakule sooja tegema. Ivar Jurtšenko: Eesti koondise EM-i esimese mängu alguseni on vähem kui pool tundi. Tallinna rahvas jõuab veel saali. Tulge ja toetage! Ivar Jurtšenko: Horvaatia sai kirja suureskoorilise võidu 82:50. Resultatiivseim korvialune jõud Ivan Vrgoc 18 punktiga. Ivar Jurtšenko: Horvaatia juhib Ungari vastu pärast 3. veerandaega 65:42. Ivar Jurtšenko: Eesti koondise noormehed jõudsid saali ja jälgivad Horvaatia võidukäiku. Ivar Jurtšenko: Vahepeal siis meeldiv uudis meeste koondise liikme Martin Paasoja kohta, kes jätkab karjääri Rumeenias Craiova klubis. Varem on samas klubis mänginud Reinar Hallik ja Sten Sokk. Ivar Jurtšenko: Horvaatia - Ungari mängus poolaeg Horvaatiale 44:28. Ivan Vrgoc 11 ja Luka Samanic 9 punkti. Ivar Jurtšenko: Üks informatiivne teadaanne ka. Kes veel ei tea, siis Eesti universiaadikoondis mängib täna Paides kontrollmängu Ukraina universiaadikoondisega. Kel võimalust minge kaema, kohtumine algab kell 18. Ivar Jurtšenko: Eesti U18 noormehed mängisid muide viimati A-divisjonis 2008. aastal. Siis kaotati kõik kuus kohtumist, langeti B-divisjoni ja enam tõusta pole suudetud. Koduse turniiriga oleks tore jälle kõrgseltskonda murda. Ivar Jurtšenko: Horvaatia võitis avaveerandi Ungari vastu 25:8. Horvaatia on kindlasti suurem soosik turniiri võidule kui Eesti, aga A-divisjoni pääsemiseks piisab kolme hulka jõudmisest. Ivar Jurtšenko: Ja ESPN-i mees on täitsa saalis olemas. Kindlasti vaatab täna ja teeb märkmeid ka Eesti - Šveitsi mängust. https://twitter.com/Mike_Schmitz/status/890924517660479490 Ivar Jurtšenko: Tulevane agent on ka Kalevi spordihallis kohal. Otsib Ungari koondisest endale korvpallikooli õpilasi. Hõimuvelled siiski. Ivar Jurtšenko: Eesti tänaseks vastaseks on Šveits. Ülejäänud kaks D-alagrupi kohtumist algavad kell 20.30. Kohtuvad Iirimaa - Belgia ja Makedoonia - Taani. Ivar Jurtšenko: Ivar Jurtšenko: Mõne päeva eest kirjutas ESPN-i analüütik Mike Schmitz: https://twitter.com/Mike_Schmitz/status/890084642388406273 Ivar Jurtšenko: Erilise tähelepanu all on 16-aastane Luka Samanic, kes kuulub Barcelona noortesüsteemi. Pikkust 207cm, ääremängija. Ivar Jurtšenko: Kohe algab kohtumine, mille pärast on täna Kalevi spordihallis hulgaliselt agente, ka NBA klubide omasid. Horvaatia kohtub Ungariga ja Horvaatias teadupärast korvpallitalente jagub. Ivar Jurtšenko: Eelnevalt on samas kaks kohtumist, millest üks juba lõppenud. Rootsi alistas Luksemburgi 85:69. Ivar Jurtšenko: Täna startis Tallinnas korvpalli U18 noormeeste EM-i B-divisjoni turniir. Eesti koondise mäng Kalevi spordihallis algab kell 18.15.





AJAKAVA:

R 28.07.2017 - 18.15 - Eesti - Šveits - Tallinn, Kalevi Spordihall

L 29.07.2017 - 18.15 - Taani - Eesti - Tallinn, Kalevi Spordihall

P 30.07.2017 - 18.15 - Eesti - Belgia - Tallinn, Kalevi Spordihall

T 01.08.2017 - 18.15 - Iirimaa - Eesti - Tallinn, Kalevi Spordihall

K 02.08.2017 - 18.15 - Eesti - Makedoonia - Tallinn, Kalevi Spordihall

N 03.08.2017 - puhkepäev

R 04.08.2017 - veerandfinaalid

L 05.08.2017 - poolfinaalid

P 06.08.2017 – medalimängud

Eesti koondise koosseis:

Tagamängijad:

4 - Sten Saaremäel (18a, 187 cm, klubita)

5 - Märt Rosenthal (18a, 191 cm, Tartu Ülikool)

7 - Kristian Kullamäe (18a, 194 cm, Oettinger Rockets)

8 - Hugo Erkmaa (18a, 194 cm, Siena Mens Sana)

10 - Robin Kivi (18a, 199 cm, Tartu Ülikool)

Ääremängijad:

21 - Hendrik Eelmäe (16a, 199 cm, Tartu Ülikool)

11 - Henri Drell (17a, 205 cm, Brose Bamberg)

14 - Kaspar Treier (17a, 204 cm, PMS Torino)

9 - Erki Kuhi (17a, 203 cm, G4S Noorteliiga)

22 - Arthur H. Entsik (17a, 200 cm, TTÜ KK)

Keskmängijad:

13 - Matthias Tass (18a, 210 cm, BC Kalev/Cramo)

23 - Karl-Kristjan Karpin (16a, 210 cm, Badalona Joventut)