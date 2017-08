FOTOD | Kullamäe ja Erkmaa hea mäng vedas Eesti U18 koondise raske heitluse järel poolfinaali!

Eesti U18 korvpallikoondis jätkas kodust EM-i B-divisjoni turniiri võidukalt, alistades tulises veerandfinaalis Poola 68:63.

Agressiivse kaitsega silma paistnud Eesti koondise parimana kogus Kristian Kullamäe 17 punkti, kuus lauapalli ja viis korvisöötu, Hugo Erkmaa lisas 15 silma.

Homses poolfinaalis läheb Eesti vastamisi Suurbritannia eakaaslastega.

Eesti noormehed pole sel turniiril veel kaotusevalu saanud tunda, kuid tänased vastased kaotasid Iisraeli vastu 85:88 ning seetõttu lõpetasid alagrupis teisena. Poolakad on siiani visanud keskmiselt 74,8 punkti mängus ning nende kõige resultatiivsem mängija on Dominik Wilczek, kelle keskmiseks tulemuseks mängus on 14,4 punkti.

Eesti poolelt on kõige rohkem punkte teeninud Henri Drell, kelle keskmiseks näitajaks mängus on 13,4. Alagrupis oldi esimesed ning keskmiselt visati kohtumistes 85 punkti.

Teistes veerandfinaalides kohtuvad Suurbritannia - Bulgaaria, Horvaatia - Holland ja Iisrael - Taani.