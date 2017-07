EM-iks valmistuv U18 korvpallikoondis sai Rootsilt üllatuskaotuse

13 päeva pärast algavaks koduseks B-divisjoni EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti U18 korvpallikoondis sai täna ootamatu tagasilöögi, kui Kilingi-Nõmmel saadi Rootsi eakaaslastelt 61:66 kaotus.

Allajäämise teeb veelgi üllatavamaks tõsiasi, et alles eile alistasid eestlased sama vastase koguni 30 silmaga.

Järgmised kohtumised peab U18 koondis tuleva nädala reedest laupäevani Tallinnas Audentese Spordihallis, kui Balti Matšil on vastasteks Läti, Leedu ja Soome - ehk kõik A-divisjonis mängivad meeskonnad.

Eesti resultatiivseim oli 15 punktiga Hugo Erkmaa, Matthias Tass tõi kuue punkti kõrval 13 lauapalli.

"Rootsi näitas täna hoopis teist mängu," sõnas meeskonna peatreener Vaido Rego. "Nad olid kaitses superagressiivsed. Jäime tugeva surve alla ja me ei saanudki oma asju käima. Lõpuks oli vaid hea meel tõdeda, et me võitlesime lõpuni... Kokkuvõttes - oli hoopis teistmoodi kogemus ja seeläbi ka äge, kasulik kogemus. Saame siit mitmeidki järeldusi teha."

Neidude U18 koondis jäi samal ajal Rootsile alla koguni 34:83. Eesti parim oli 12 silma visanud Eliise Järve.