Eesti U18 koondise liider: tahan jõuda NBA-sse

204 sentimeetri pikkune Eesti U18 koondise ääremängija Henri Drell mängib klubikorvpalli Saksamaal Brose Bambergi meeskonna ridades. Äärmiselt hea pallikäsitluse ja valusa viskekäega mängjia on rahvusmeeskonna üks ohtlikumaid skoorijaid. Julge ütlemisega noormees ei keeruta: "Sihid on mul kõrged. Tahan jõuda NBA-sse!"

Basket.ee tegi Henri Drelliga intervjuu.

Kust sa pärit oled? Kus on su kodu?

Pärit muidugi Tallinnast. Linnapoiss ja linnas ka kodu.

Kirjelda ennast kolme lausega.

Üks aus mees. On öeldud, et jube ringi kargav ja ülemeelik. Muidu selline muhe.

Kui pikk sa oled? Ilma ketsideta.

No kuskil 203 – 204 sentimeetri kanti.

Milline on su kõige eredam mälestus lapsepõlvest?

Kahtlematult esimene trenn Marko Parkoneniga. Eks ma olin selline jonni täis poiss, aga ise veel korvpallist midagi ei teadnud. Sain kohe alguses kõvasti pragada, aga see oli õigustatud.

Mis sind enim motiveerib?

Ikka see teiste nii öelda „hate“ (vihkamine).

Millised on su sihid?

Sihid on kõrged. Tahan jõuda NBA-sse.

Kuidas hoiad enda vaimu teravana?

Teravana hoian seda sõpradega ja perega olles. Alati hea!

Mis on su lemmik vaba aja tegevused?

Rahulikult olla ja veeta aega sõpradega nalja tehes.

Mis on su lemmik õppeaine koolis?

Hea küsimus. Ma arvan jään selle kehalise kasvatuse juurde.

Kuidas su koolitöö välismaal üldse välja näeb?

Nädalas ikka neli kuni kuus päeva julgelt istun arvuti taga ja nokitsen töid ja vastamisi, mis parasjagu vaja teha. Õpin Audentese e-keskkonnas. Väga hea koolisüsteem. Soovitan kõigile noorsportlastele, kes plaanivad välismaale minekut.

Mis peale gümnaasiumi saab?

Oi-oi, ära küsi! Katsun selle gümnaasiumi kõigepealt ära lõpetada.

Lemmikfilm, lemmikbänd, lemmikraamat?

Lemmikfilm kindlasti Spiderman. Bändiks valin Smilersi, selline mõnus kodune muusika. Lemmikraamatut ei olegi. Vaevu oskan lugedagi (naerab).

Mis on sinu arvates tänapäeva ühiskonna suurimad murekohad?

Neid murekohti on palju. Üks suurimaid on minu jaoks see, et inimesed on sageli liiga kurjad ja pahatahtlikud.

Milline oli su esimene kokkupuude korvpalliga?

Isa lükkas trenni ,et „davai, mängi nüüd“ ja nii see edenes.

Oled hea üks-ühele mängija. Mis on su parim move?

Teen ühe korraliku sisse-välja crossoveri ja panen täiega korvile. Kui ei saa, siis kutsun Tassi kattesse.

Millised spordialad sind veel paeluvad?

Mul on ainult üks lemmik ja selleks on korvpall. Muud mul eriti välja ei tule ka.

Järgmise klubihooaja plaanid? Jätkad Bambergis?

Hetkel see plaan on, et jätkan Bambergis, kuid 100% ei ütle ma veel midagi.

Kes on su suurimad eeskujud?

Arnoldas Kulboka (19-aastane ja 205cm pikkune Leedu korvpallur, toim.) ja Katy Perry.

Mis on sinu jaoks parim osa korvpalli juures?

Võita ja muidugi olla koos satsiga.

Kes on U18 koondise kõige kõvem tööloom?

Eks kõige kõvem on pisike Steni (Saaremäel) poiss, kuid kui tagant hagu anda, laseb Karpin ka trennis looma välja.

Milliseks hindad Eesti noortekorvpalli taset? Võrdlusmoment välismaaga on sul olemas.

No ütleme, et Eestis see seis areneb. Välismaal ikka natuke teine tera. Klubid on professionaalsemad, treenereid ja mängijaid on rohkem. Sealt see tasemevahe ka tuleb.

Selle nädala lõpus algab U18 Balti matš. Lahinguplaan on valmis?

Läheme ikka maksimumi ehk võidu peale välja. Mänguplaan on meil valmis, kuid vastaseid veel skautida pole jõudnud.

Milliste ootustega lähed vastu kodusele EM turniirile?

Ootused on kõrged. Kõik me ju teame, mida me sealt tahame.

Mis on sinu prioriteet korvpallurina?

Visata korv palle täis!

...

Meeskonnakaaslane Kristian Kullamäe Drellist: "Drell on selline väga nahaalne mängija. Alati kui mänguks läheb, tahab ta olla parim. Paneb endale alati kõrged ootused. Vabal ajal on ta selline väga seltskondlik vend. Väga hea suhtleja, temaga igav ei hakka. Jututeemat pole kunagi raske leida. Vaieldamatult meie satsi kõige suurem pullivend."

Meeskonnakaaslane Erki Kuhi Henrist: "Drell on selline mängija, kes läheb platsile ja tahab kõigile ennast näidata. Tahab olla alati platsil parim. Väljaspool korvpalliväljakut teeb seltskonnas nalja. Tähelepanu peab alati olema temal."